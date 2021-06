En EL PUEBLO del «Cacique»

Tan humano como siempre, cuando vuelve al pago.

«Hace como dos años que no venía a Salto y este era el momento. Ya el lunes reiniciamos la actividad en Talleres. Con el club tengo contrato hasta diciembre y después veremos. Cuando se habla del futuro de un técnico, a veces no faltan especulaciones. Pero lo mío por ahora es Talleres. Me debo a ese contrato vigente».



ALEXANDER JESÚS MEDINA REOBASCO, es el «Cacique». El actual DT de uno de los equipos provincianos de más copetuda historia y resonancia popular. De vuelta en Salto por unos días y el reencuentro con EL PUEBLO. En la edición de mañana, Alexander para contar y juzgar.

A los 42 años va escribiendo la nueva proyección. Mientras el tiempo parece no alterar aquella esencia. La generosidad en la actitud. El pasional del fútbol. Su añoranza por los amigos que ahora vuelven a ser como antes. Desde Dany Samit y aquella barra de la adolescencia. Ahora cuarentones ellos. Pero tan afectos a las cosas simples y sentimentales. ¡Cómo siempre!