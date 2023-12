En EL PUEBLO de cada decir…

Darío

«Este año jugando en la Tercera Especial de Fénix fue un buen año. Porque además los goles que no me faltaron y eso para un delantero siempre importa. Hay algo que no niego como ilusión: que el año que viene pueda jugar en Primera. En el equipo que fuese. En Fénix o en otro, pero jugar. En esto del fútbol uno sabe que los años pasan, más allá de la juventud en la que uno está. Pero la juventud no es para siempre. ¿Aquel año en Salto Fútbol Club? ¿Cómo lo voy a olvidar? Después de todo, no nos faltó tanto para ascender».

(DARÍO GIOVANONI. El 2021 en Salto Fútbol Club, cuando el equipo «naranjero» retornó al esquema de AUF. Con desborde y gol. Aquel fue Darío. Y este de Fénix, también).

Diego

«Por unas semanas más tengo contrato con el Emelec de Ecuador, pero la renovación no será posible. El hecho es que puedo pasar de un bando a otro, porque están adelantadas las gestiones para que me sume a Barcelona. Son los dos cuadros fuertes de Guayaquil. Paso estos días en Salto y celebramos los tres años de Cizaña Fútbol Club, un equipo al que voy queriendo a la distancia y al que pudiendo darle una mano, se la doy. Ser parte del profesionalismo a uno lo va madurando, va conociendo otros mundos, distintos a este nuestro donde todo se limita más. Toda experiencia siempre es válida»

(DIEGO GARCÍA. El 29 de diciembre llegará a los 27 años. El salteño, ex Salto Nuevo. El que se fue a Montevideo. Alistó en tres equipos de Argentina y luego llegaría el tiempo de Ecuador. Allá volverá)

Nicolás

«Para muchos de nosotros, yo diría todos, lo que vivimos fue memorable y único. Por eso la foto aquí es también lo que cuenta, porque no se borra. En Universitario nada se construye desde lo individual, sino la importancia del grupo. Haber sido titular en ese partido ante Colón, es una emoción para toda la vida y ganar esa copa en el Centenario, la recompensa para un plantel que terminó jugando casi 40 partidos en el año. Juro que soñé que atajaba más de un penal. Lo soñé. Por eso, tras el segundo rechazado, viví uno de los momentos más lindos en el fútbol. Es cierto nomás, que eso, lo vivido es para siempre»

(NICOLÁS SÁNCHEZ. Pasó los 30 penales atajados y frente a Colón, dos más. La Súper Copa roja. El último sorbo en el año. Un sorbo de campeón).

Jorge

«Es una alegría doble. El hecho de terminar como goleador por segundo año consecutivo a nivel del Campeonato Salteño y esta citación al combinado. En este último caso, no lo niego: será algo distinto. Es obvio, que se trata de campeonatos que nunca jugué con Salto, tanto a nivel regional como del Interior después, cuando llegue ese momento. Cuando me hablaron, hubo que buscarle la vuelta para que la solución llegara. El hecho de ir y venir, puente de por medio, siempre es un desgaste que se plantea. Y termina transformándose en una rutina que no me disgusta, aunque a veces se complica la pasada. No necesito decir que quiero dar lo mejor, porque el fin no puede ser otro».

(JORGE ECHENAUSI. El «Pitu» de los 27 goles en dos temporadas del Campeonato Salteño. Y en el 2024, con la de la selección en el pecho).