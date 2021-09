En el mes de la Diversidad: “Que Salto sea una sociedad que deje de expulsar y que empiece a abrazar un poco más”

Junta Departamental realizó reconocimiento a colectivos LGBTQI+

Variada agenda tuvo la sesión de la Junta Departamental, donde tras la media hora previa en la que hicieron uso de la palabra los ediles Carlos Rey (PC), Facundo Marziotte (PN), Sofía Da Rocha (PN), Mateo Gularte (PN), Pablo Williams (PN), Aldana Antúnez (FA), Marcela da Col (FA) y Gabriel Scabino (FA), se realizó a pedido de la Comisión de Derechos Humanos, Desarrollo Social y Género, un reconocimiento a varios colectivos en el marco del “Mes de la Diversidad”. Es así que Tomás Bentos Pereira (Coordinadora por la Diversidad de Salto), Florencia Stoll (Movimiento Trans Salteño), Sofía Lucas (Más Diversidad Salto) y Paribanú Freitas (CAPA), fueron recibidos por el legislativo, donde ediles de todos los partidos expresaron su visión respecto a la problemática que viven integrantes de las comunidades LGBTQI+, tras lo cual recibieron un reconocimiento.



EL PUEBLO a continuación comparte parte de la oratoria de quienes recibieron el reconocimiento, quienes aprovecharon para visibilizar los problemas que deben afrontar diariamente en nuestra comunidad, desde discriminación, acoso y falta de oportunidades laborales.

TOMAS BENTOS PEREIRA

Bentos Pereira en parte de su alocución, expresó que “hoy nos alegra estar acá, es importante lo simbólico, los gestos, pero también es importante ver la realidad de las personas día a día, que siguen siendo, de alguna forma, discriminadas y expulsadas de nuestra sociedad”. “Salto es una sociedad que todos la conocemos por lo bravo y habitual que es señalar al otro por ser diferente, sea por el color, por a quién elige querer o no elegimos querer. Nacimos así. Podemos elegir ocultarlo para sobrevivir o vivir menos expuestos, pero hay quienes elegimos también no ocultarlo. En ese sentido, la vida de los jóvenes, sobre todo LGBT, ha sido súper complicada y lo sigue siendo”.

“Los centros de estudio siguen expulsando, no son lugares amigables donde nos puedan contener. Nos queda de alguna forma pelearla y lograr ser felices como nos merecemos. Por eso, vengo a plantear lo que sigo viendo en esta sociedad, que, si bien ha avanzado mucho, también nos sigue debiendo mucho, sobre todo respeto, y que no nos sigan señalando con el dedo”.

Finalmente, Bentos Pereira deseó que “esto cambie algún día, que Salto sea una sociedad que deje de expulsar y que empiece a abrazar un poco más”.

FLORENCIA STOLL

“Hoy nos encontramos reunidos –comenzó diciendo Stoll- en esta honorable sesión para homenajear a movimientos y personas que hemos llevado la bandera de la lucha social en alto. Antes que nada, quiero recordar a nuestra militante histórica y que la pandemia nos la ha arrebatado, ella era salteña, y demostró que a pesar de toda la violencia vivida se puede luchar, nuestra querida Gloria Alves Mariño, que fue una de las primeras mujeres trans en poner su cuerpo en las calles para reclamar nuestros derechos”.

“Saludo que se abran reales oportunidades laborales para nuestra comunidad trans. Nuestra lucha será resistir, tenemos la misma capacidad que vos, pero nos condena la forma en que nos ven. No nos vean trans, véannos personas. Y si para alguna cosa sirve la historia, es para hacernos conscientes que ningún avance social se consigue sin lucha. Yo soy Florencia Ayelén Stoll Soto, referente territorial del Colectivo Trans del Uruguay, mujer trans, auxiliar de servicio y que aún estoy sin trabajo y acceso laboral”.

SOFÍA LUCAS

Por su parte Lucas pidió “un poco más de visibilidad, no más discriminación. A todos nos pasó cuando decidimos salir del closet, como se llama. La luchamos, nos costó, a algunos más que a otros, algunos tuvieron más suerte o conciencia de parte de la familia o del entorno”. Culminando con la invitación a la Marcha que se realizará este sábado desde las 19 horas desde Plaza Artigas.

PARIBANÚ FREITAS

“CAPA –comenzó diciendo el psicólogo Freitas- es un proyecto que el año que viene cumple 5 años, que ha tenido muchos apoyos y que también detecta muchas ausencias”.

“Para quienes trabajamos desde otro lugar que tal vez no sea estrictamente el activismo en la cuestión LGBTIQ+, la agenda de setiembre es ocupadísima. El problema es que muchas veces solo la agenda de setiembre es ocupada, y que la gente vive once meses más allá de eso”.

“La salud mental específicamente como política de Estado es una política residual, es muy difícil tener atención adecuada en los sistemas tanto públicos como privados de atención psicológica, de consulta temprana, salvo en casos que casi bordean el límite entre la vida y la muerte, y a veces ni eso”, sostuvo en parte de sus expresiones.

