En el Mes de la Construcción, “Constructor de nidos humanos”, un poema de Sonia Martínez

Octubre es considerado el mes de la Construcción, cuyo día se celebra cada año el tercer domingo del mes. En este último lunes de su mes, vaya este poema de Sonia S. Martínez Camino dedicado a los trabajadores de la construcción y enviado especialmente para esta página de EL PUEBLO:

CONSTRUCTOR DE NIDOS HUMANOS

(A Marcelo)

¿Acaso el constructor como el ploceido

nació igual que aquel, con la presteza

de edificar el nido distinguido

asociado a su naturaleza?

Tampoco es un hornero que se expresa.

Alfarero que parte de su esencia

al construir el nido con destreza

sabedor que nació con esa fuerza.

Es toda voluntaria tu experiencia

al absorber el oficio con paciencia,

no obtuviste del hornero la sapiencia

pero hubiste de alcanzar la competencia.

El esfuerzo aunado a la constancia

de esos sueños que animan la certeza

de acabar con orgullo cada instancia

superando al ploceido en diligencia.

(Octubre 8, 2023)

(Ploceidos: o pájaros tejedores construyen unos primorosos y consistentes nidos).

El Río Uruguay desbordado

Nuestro Río Uruguay ha crecido, sigue creciendo, ha desbordado. Las fotos que lo muestran en ese estado abundan, algunas muy artísticas por cierto, por llamarle de alguna manera. “Hasta en lo malo, hasta en las desgracias se puede descubrir la belleza del arte”, decía alguien hace unos días. Es cierto. Y también el arte de las palabras. Aquí algunos textos, de nuestro río, de nuestras aguas desbordadas, de nuestro Salto…

CRECIENTE

El río se hinchó de orilla a orilla

cambiando su tono de agua clara

por ese marrón que no respeta

la blanca mansedumbre de las garzas.

El río trocó la maravilla

de trinos meciéndose en las ramas

por esta turbia pesadilla

que deja a los hombres sin palabras.



El río se olvidó de los que pescan,

el dulce pan de sus escamas,

enfiló sus potros desbocados

al regazo indefenso de sus casas.

La creciente no espera,

no tranza, no perdona.

desafía la paz de los que sueñan,

atropella el portal de la esperanza.







La creciente tiene algo de demonio

que crece perverso de su entraña

destrozando surcos y praderas

avasallando pueblos y distancias.

El río tembló de orilla a orilla

y sentí frío hasta en el alma

entonces rogué por los que sufren

pues perdieron la paz que trae el alba.

Carlos Ardaix

PUESTA DE SOL

Seguro que no sólo por la creciente, quizás también por la grandeza de su asombro, es que aquella tardecita, al popular “Viudo García”, el Ceibal le pareció una cosa enorme.

No tuvo que caminar mucho, porque es del corazón de Cien Manzanas. Acomodó la banqueta de palos y lona, casi en la desembocadura, y se puso a sacar mojarras.

El sol, ya en agonía, le pareció un guante de goma, naranja fosforescente, como aquellos que la madre usaba para lavar la cocina.

No estuvo mucho tiempo. Pero alcanzó para sentirse triste por tanta gente -que desde allí veía como hormigas- vaciar las casas para dejar entrar el río.

Pensó que los gurises lo esperaban y que ya era tarde. Se fue. Después de todo, en la casa había galleta y con seis o siete mojarras fritas para cada uno estaba bien para la cena.

Noche, río y luna serena lo rodeaban.

A su paso, perros profundos como una ausencia elevaron un lamento.

A su espalda la noche se hundió en el río, como una casa más, la más grande y más brillosa.

Imaginó los ojos de los nueve hijos, enormes de la alegría de cenar mojarras, y le parecieron más grandes que el arroyo, más brillosos que la noche y más preciosos que una puesta de sol.

Jorge Pignataro