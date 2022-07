En el Forti, Parque como en casa: Lazareto opositor

Un total de 341 boletos expendidos en la tercera fecha de la primera rueda a nivel de la Divisional C, que cabe recordar, incluyó cuatro partidos, desde el momento que Almagro y Paso del Bote fue postergado.

El sábado que viene, con la mira puesta en la cuarta fecha. La condición de puntero exclusivo en el caso de Parque Solari, ganando los tres partidos que disputó.

A dos canchas.

En una con dos partidos y en la restante tres. Son los partidos pactados.

Cuarta fecha de la primera rueda.

Divisional C

COMPLEJO «HEBER RACEDO»

Hora 13.45′. Barcelona vs Almagro

Hora 15.45. Cerro vs Quinta Avenida 33.

-Los hinchas de Barcelona y Cerro, por la entrada principal.

PARQUE HUMBERTO FORTI

Hora 13.30′. Peñarol vs Huracán

Hora 15.30. Parque Solari vs Lazareto

Hora: 17.30′. Fénix vs Florida.

-Hinchas de Peñarol, Parque Solari y Florida por la entrada principal.