En el espacio aéreo de la justicia alcanzada

Fue a los 39′ del segundo tiempo, cuando el segundo cabezazo en el área, no dejó de ser gol. Cuando Ceibal no lo pensó dos veces y se llamó a asalto ofensivo. No solo que alcanzó esa justicia en el espacio aéreo, sino que pudo llegar al segundo gol, cuando en la agonía misma del partido, el remate del ingresado Agustín Mantegazza se fue apenas desviado sobre el palo derecho de Guzmán Aranda. El hecho es que Ferro padeció demasiado la expulsión de Agustín Panza a los 15′ del segundo tiempo. Se hizo mecanismo de defensa, descartando el vuelo de ataque, que dejó de tener como en el primer tiempo. A los 4′ por ejemplo, cuando Javier Vargas ganó de arriba por el segundo palo y la mandó bien arriba casi llegando al travesaño, con sorpresa mediante de Gastón Silveira que se quedó sin reacción. El partido fue más que aceptable siempre. No siempre con aptitudes técnicas, pero con entrega de la recomendable. Más apta generación de Ferro, pero con sentido de réplica de Ceibal, que acentuó en el objetivo de empate a falta de los últimos 20 minutos. Llegó el empate y hasta pudo pasar de largo. A Ferro no le sedujo el empate, sobre todo más aún después cuando Gladiador ganando a Sud América se quedó con la punta en exclusiva.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto J. Dickinson.

Árbitro central: Fernando López (MUY BIEN).

Asistentes: Fernando Samit-Facundo Caffre.

FERRO CARRIL (1)- Guzmán Aranda; Enzo Sebastián Albano, Juan Coelho, Franco de Mora, Nicolás Cáceres; Diego González, Nahuel Machado, Agustín Panza, Franco Silva; Andrés Rondán, Javier Vargas.

Relevos: Nicolás Panelli, Gustavo Silveira. Emanuel Lima, Juan Carlos Ribero, Jorgeluis Vera, Germán Rivas, Jonahtan Jaunarena.

Director Técnico: Richard Usuca.

CEIBAL (1)- Gastón Silveira; Franco Rivero, Gastón Trindade, Edward de Freitas, Mauro De Mora; Charly Cabrera, Brian de los Santos, Nahuel de los Santos; Agustín Suárez, Ángelo Sagradini, Robert Rodríguez.

Relevos: Nahuel Silva, Sebastián Farías, Nahuel Moreira, Santiago Curbelo, Agustín Ferreira, Nahuel Sena, Agustín Mantegazza. Director Técnico: Julio Santín.

GOLES: 4′ Javier Vargas (FC). Segundo tiempo: 39′ Gastón Trindade (C).

Expulsado: 15′ del segundo tiempo, Agustín Panza (FC).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Gastón Trindade.

EL MEJOR DE FERRO CARRIL: Nahuel Machado.