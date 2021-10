En el Día Mundial de la Alimentación, Kellogg hace un llamado a la población para unirse a combatir el hambre

Ciudad de México, El Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora el 16 de octubre, es una fecha clave para recordar que la que las cifras de inseguridad alimentaria y malnutrición en el mundo cada vez son más alarmantes y requieren acción inmediata por parte de la sociedad y la iniciativa privada.

De acuerdo con información de la FAO, al momento a nivel mundial al menos 2,000 millones de personas no tienen acceso regular a cantidades suficientes de alimentos nutritivos e inocuos, mientras que 3,000 millones no pueden permitirse dietas saludables y la obesidad sigue aumentando. Desafortunadamente, en México, esta situación se replica, ya que 1 de cada 5 personas sufre de algún tipo de carencia de acceso a la alimentación, el equivalente a 28.6 millones de personas, de acuerdo con el Coneval.

«Para Kellogg, comprometernos con esta causa se ha vuelto primordial en nuestra estrategia de Mejores Días. Por ello, para lograr que más personas tengan una alimentación adecuada, hemos desarrollado relaciones a largo plazo con asociaciones y bancos de alimentos, para asegurar llegar a quienes más nos necesita y, de este modo, en 2030 brindar Mejores Días para más de 3 mil millones de personas a nivel mundial», aseguró Víctor Marroquín, presidente y director de Kellogg México.

Combatir la inseguridad alimentaria requiere más que esfuerzos aislados, es imperante contar con la conciencia de todos y lograr que pequeñas acciones puedan ir contribuyendo a equilibrar la situación alimentaria de las personas; pues mientras millones de personas pasan hambre, diariamente se desperdician grandes cantidades de alimento a lo largo de toda la cadena de valor, provocando que un gran número de alimentos en buen estado termine en los contenedores de basura.

Por ello, en el del Día Mundial de la Alimentación, Kellogg hace un fuerte llamado a la sociedad, para que juntos aprendamos, seamos voluntarios para donar tiempo, alimento y dinero a aquellos que más lo necesitan, desde nuestras posibilidades; pues si sumamos todos nuestros esfuerzos, será más sencillo combatir el hambre en México y el mundo.

Por su parte, Kellogg lleva a cabo grandes iniciativas desde distintas aristas. Por un lado, han logrado atender a cerca de 13 millones personas a lo largo de 15 años a través su estrategia de responsabilidad social Mejores Días de la mano con la Red de Bancos de Alimentos de México, por medio de donativos en especie y efectivo, además de voluntariados por parte de sus colaboradores. Tan solo durante 2020, se donaron casi 12 millones de porciones, gracias a esta colaboración, así como de muchas otras con organizaciones aliadas como el Fondo de Protección a la Niñez.

En particular, derivado de las dificultades por la pandemia de COVID-19, la compañía reforzó su compromiso con programas de desayunos, donación de producto y de recursos en efectivo, llegando así a 29 Bancos de Alimentos en el país. Este año, en pro de continuar este refuerzo, Kellogg llevará a cabo una donación especial con motivo del Día Mundial de la Alimentación, por un total de 1 millón 486,358 porciones, además de continuar la implementación de programas de voluntariado virtuales, programas de desayuno regulares a quienes más lo necesitan, continuar educando sobre una buena alimentación, etc.

Además, Kellogg también ha brindado apoyo a casi 400 agricultores en Sinaloa y Guanajuato con programas de agricultura sustentable, en conjunto con el Centro Internacional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), que apoyan la biodiversidad y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente ya son 6,812 hectáreas impactadas con prácticas sustentables y múltiples beneficios para los agricultores y el medio ambiente.

Todo ello nos demuestra que hacer un cambio a nivel nacional y global es posible si iniciamos, desde casa, adoptando nuevos hábitos de consumo y eliminación de residuos. Solo juntos, Kellogg y sus aliados podremos revertir la situación de hambre y cambio climático en el mundo.