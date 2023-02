En el debe de los uruguayos

Uruguay es un pequeño país (no el más pequeño), que no tiene hidrocarburos (por suerte) Ni otros recursos naturales que han despertado la ambición y la avaricia en otros lugares y no siempre de los gobiernos, sino de empresas privadas, multinacionales o similares cuyos dueños suelen ser poderosos empresarios a quien lo que menos les importa es su país de origen.

Un pequeño país con sus problemas, con sus quejas y sus errores, pero podemos sentirnos felices de lo que tenemos y de lo que somos, porque a pesar de muchos problemas nos hemos mantenido al margen de muchos de ellos.

Un pequeño país que tiene sus problemas (hoy dos o más homicidios al día), pero a pesar de ello podemos considerarnos al margen de los mayores problemas que aquejan a la humanidad. Uruguay tiene entre sus logros lo que se ha hecho en materia de energía.

Desde que era un país absolutamente dependiente de los hidrocarburos de otros países, ha virado hacia la producción nacional surgida del aprovechamiento de las fuentes hidroeléctricas generadas por el aprovechamiento de la capacidad de generación fundamentalmente de los ríos que nos bordean.

No menos importante es el aporte de energía eólica, de la energía solar y de la que se obtiene de la biomasa vegetal. No podemos obviar en esta reflexión lo que sucede en materia de cuidado ambiental, aunque aún falta mucho camino por recorrer, frente a otros países más poderosos, la actitud de Uruguay puede ser considerada positiva.

Seguramente que aún nos falta mucho camino por recorrer, pero principio quieren las cosas y creemos que a todos nos preocupan algunos aspectos que tiene que ver con el cuidado ambiental.

Siempre hemos considerado que la acción humana ha sido nefasta en materia de extracción de los hidrocarburos de la naturaleza y hoy más que nunca los grandes movimientos del planeta que habitamos debieran hacernos abrir los ojos.

Hay quienes vaticinan que pronto la capacidad de albergar habitantes de la tierra se verá colmada y mientras no se descubran otros planetas al alcance del hombre, de nosotros depende el que cuidemos y conservemos como es debido el único lugar apto para la vida hasta el momento.

Volviendo al tema inicial lo que Uruguay ha mostrado en cuanto a capacidad prever la generación energética necesaria, debe demostrarla también en otros campos que aún derrochan o desperdician las posibilidades que nos ha dado la naturaleza.

Generar energía limpia, afectando lo menos posible a la naturaleza, es uno de los deberes que tenemos que imponernos los uruguayos.

A.R.D.