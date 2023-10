En Don Tito «genética con marca registrada» promedió us$ 3.725

La firma Valdéz y Cía., comercializó este sábado la totalidad de la oferta de reproductores Polled Hereford y Aberdeen Angus de Sociedad Ganadera San Salvador, La Rubeta y Frigorífico Modelo.

Tal como lo adelantó el título, el promedio total para los 83 toros fue de US$ 3.725, donde los 31 Polled Hereford pedigree promediaron los US$ 3.156, con un máximo de US$ 7.200, y un mínimo de US$ 2.040. mientras que los 52 Aberdeen Angus se vendieron en un promedio de US$ 4.032, con un máximo de US$ 6.480 y un mínimo de US$ 2.640.

En vientres se vendieron 19 Polled Hereford a US$ 2.053 de promedio, con un máximo de US$ 6.000, y uS$ 1.320 mínimo, mientras que las 10 Aberdeen Angus promediaron US$ 2.604, con un máximo de US$ 2.880 y un mínimo de US$ 2.280.