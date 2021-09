En Cerro cortaron por lo sano y no más cantina

Toda una serie de cuestionamientos se plantearon en Sportivo Cerro, como consecuencia del funcionamiento de la cantina. A tal punto que «no pocos se alejaron del club y no volvieron; gente que se borró de socio», se dijo a EL PUIEBLO. A la luz de determinadas situaciones que se fueron creando, la Comisión Directiva que desde hace unos meses preside Hugo Luis «Chita» Benítez, no solo analizó, sino también decidió: no más cantina en Sportivo Cerro.

Los albicelestes de la Villa, se suman a las instituciones que optaron por dejar de lado el funcionamiento de las cantinas. En su momento fue notorio el caso de Lazareto, quien desde hace años optó por radiar ese sector de la sede, casi desde las mejoras sustanciales de la nueva sede. El actual presidente Julio Gómez, es de los convencidos que «cuando se hizo lo que se hizo y se sostiene, ha sido lo mejor para el club».