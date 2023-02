Comisión Interna Hospital Regional Salto

Recordemos que días pasados la dirigente política Liliana Filonenko denunció a la enfermera de Campo de Todos Nelly Barboza por agresiones físicas.

Hoy viernes en horas de la mañana tendrá lugar una instancia en la RAP Salto donde estará declarando la denunciante Liliana Filonenko , y su esposo , también fue citado el esposo de la enfermera y la Dra. Barrios que estuvo presente al momento de los presuntos hechos denunciados.

En este marco la Comisión Interna del Hospital que presiden Denise Volpi, ha emitido un comunicado repudiando la situación .

La Comisión Interna del Hospital repudia totalmente la situación que está sucediendo con la enfermera de Campos de Todos. Hemos escuchado ambas partes tanto de la dirección de las RAP Dr. Bouq, como a la funcionaria de Campos de Todo Nelly Barboza, señala el comunicado

Procedimientos con irregularidades

Volpi en diálogo con EL PUEBLO sostuvo que la enfermera Nelly Barboza cuenta con 28 años de trayectoria en la policlínica . «Creemos que la situación es totalmente irregular inclusive la nota que fue hecha por ASSE porque la supuesta acción de violencia se dio fuera del predio y la enfermera no estaba cumpliendo funciones sino que estaba de licencia, había concurrido a repetir medicación con la doctora que estaba atendiendo.»

Volpi sostuvo que quien está tomando decisiones es la Regional de ASSE « que no conocemos al nuevo director y que no está empapado de todas las cosas , desconoce la situación del día a día de las enfermeras de las policlínicas rurales que llevan en los hombros a las policlínicas , estando las 24 horas del día todos los días de la semana a las órdenes, por lo tanto son lamentables los hechos que están sucediendo.»

La persona denunciante, se presentó a realizar medidas del cerco perimetral, acto totalmente ilegal, para eso ASSE cuenta con personal adecuado (arquitectos, agrimensores) y no expone a cualquier persona a trabajos que no corresponden ya que no están preparadas para dicha tarea. Tampoco hubo un aviso previo por parte de la dirección de la RAP de que se realizaría este trabajo por parte de una civil indica otra parte del comunicado.

Que los vídeos que circulan fueron filmados por el esposo de la denunciante, a sabiendas que existe una reglamentación que no se debe filmar ni sacar fotos dentro de las instituciones de ASSE.

Cabe destacar que la denunciante trabaja en Mides, con pase a comisión por designación directa en INACOOP,y que no es residente del pueblo.

Sanciones sin investigación

La enfermera fue separada del cargo y sancionada en el salario que percibe tras lo cual ASSE comienza una investigación.

«ASSE resolvió sancionar a la funcionaria Nelly Barboza separándola del cargo recortándoles el salario sin realizar una investigación previa. Recién ahora empezó la investigación , cuando se debió primero abrir la investigación»

Al hablar con el Director de las RAP,Dr. Bouq manifiesta que la dirección nueva de la Regional Norte es quien está tomando estas decisiones,al igual que lo sucedido con una compañera del Hospital, separadas de sus cargos y cobrando medio sueldo, sanciones sin investigaciones previas.

Hoy todo se está tramitando legalmente, por lo que no podemos dar más información para no interferir en el desarrollo de la investigación, termina señalando el comunicado.

Hoy en la RAP será esta instancia en la que estará presente la Comisión Interna , declarantes y el abogado de la enfermera Nelly Barboza Dr.Gabriel Cartagena .

La Presidente de la Comisión Interna del HRS afirma que tanto los funcionarios del Hospital como los pobladores de Campo de Todos apoyan a la enfermera que además de contar con tantos años al frente de la policlínica fue por 17 años Presidente de la Comisión de Apoyo de la zona.

Recordemos que mediando el mes de enero pasado la dirigente política Liliana Filonenko, quien preside la Comisión Vecinal de Campo de Todos, realizó una denuncia contra la enfermera de la policlínica de la localidad por agresión física. También realizó manifestaciones a los medios de prensa al respecto del tema indicando que pretende que la funcionaria de la salud sea destituida de su cargo.

Posteriormente el Dr. Gabriel Cartagena, a cargo de la defensa de Nelly Barboza informó a los medios que nunca se constataron lesiones en la demandante.