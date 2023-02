El imputado con prisión preventiva se quedaba con dinero que llevaba a su domicilio o era guardado en un casillero personal en el edificio. Un funcionario del Casino Carrasco, que la semana pasada fue imputado con prisión preventiva por el delito continuado de apropiación indebida, había logrado robar del negocio al menos US$ 450.000 hasta antes de ser descubierto. La Fiscalía investiga si hubo otras personas implicadas en la maniobra. La maniobra consistía en sacar dinero de lo recaudado en las mesas del casino en el trayecto entre que se retiraba de los lugares de juego y se trasladaba para su conteo posterior. Al hombre le fue incautada una cifra aproximada a los US$ 450.000, entre pesos uruguayos y dólares.



Una parte del dinero lo tenía en su casa y otra en un casillero personal en el casino, indicó el responsable de Comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech.

Como informó Subrayado este domingo y confirmó Montevideo Portal, en un principio la indagatoria determinó que el hombre se había apropiado de $ 5 millones y US$ 200.000, lo que en dólares alcanza los US$ 327.000. El imputado fue enviado a prisión preventiva por 90 días mientras continúa la investigación. La maniobra fue descubierta gracias a un arqueo que dejó en evidencia el faltante del dinero. Los trabajadores señalaron desde un principio a un hombre de 33 años y a una mujer de 48 años por ser los únicos que tenían acceso al lugar donde se encontraban los billetes faltantes.La Policía detuvo a ambos sospechosos y comenzó la investigación. En este sentido, las indagatorias apuntaron al hombre como el principal sospechoso, que fue imputado el viernes. El delincuente dijo a la Policía que los US$ 11.000 que faltaban desde el jueves los había guardado en un lugar donde solamente él tenía acceso, dentro del casino. Después detalló que tenía más dinero guardado en su casa y en otros lugares que le fue indicando a los investigadores.