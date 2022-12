Emisora del Éxodo reabre su transmisión

Leonardo José Vinci: “Es el mejor regalo de Navidad que hemos recibido”

Finalmente la emisora del Éxodo vuelve a abrir sus puertas, así lo anunció su director, Leonardo José “Pepe” Vinci.

“Todos nosotros estamos muy emocionados y enormemente contentos con la reapertura de la radio.El Poder Ejecutivo consideró que era su deber rectificar los actos ilegales. Cosideró – por lo tanto – ilegal la clausura de la Emisora del Éxodo recuperándose la onda y la URSEC nos hizo saber recientemente que estamos autorizados para iniciar las transmisiones de prueba, que si bien es cierto se están haciendo con transmisores de baja potencia no deja de ser sumamente importante para el pueblo de Salto que es el que recupera una radio y para el Uruguay que recupera en una zona fronteriza una radio que por sus características y debido a un acuerdo internacional firmado entre Argentina, Brasil y Uruguay en 1980, el canal 293 que es el que nosotros usamos, tiene la capacidad de transmitir hasta 330 kilómetros dentro del territorio argentino que es una distancia enorme para una radio de frecuencia modulada que justamente llega hasta donde va el horizonte. Fue muy doloroso para nosotros y para nuestras familias, porque no solamente nos quitaron la radio, sino nuestro medio de vida. Fue una mordaza que sentimos en el momento en que cerraron la radio en forma ilegal.

Ahora se ha hecho justicia y la opinión pública así lo considera. Y todos aquellos que no conocen en detalle los pormenores de lo que concierne al material jurídico, intuyen frente a todo esto, hubo un chanchullo y efectivamente así fue. No obstante nosotros hemos decidido dar vuelta la página. Para nosotros, la libertad de expresión es un valor muy caro y hay verdadera libertad de prensa no solo cuando hablamos nosotros si no los que hablan en nuestro espacio pensando distinto que nosotros” – reveló Vinci.

Retorna Emisora del Éxodo con una propuesta musical – “Retorna Emisora del Éxodo con una prupuesta musical sencilla. Hay que recoger lo que se ha ido cosechando a lo largo de la vida. Sentimos el apoyo de varias fuerzas de nuestro departamento y que recogemos lo que hemos ido sembrando a lo largo de la vida. Las muestras de cariño que nos han hecho llegar son un verdadero pergamino que podemos lucir con orgullo. El Uruguay ha ganado una radio y de cierta manera se ha hecho justiciar rectificando lo que fue una clausura ilegal”.

– Haciendo una mirada retrospectiva… ¿Qué momento trascendente recuerda?

– “Para mí sin dudas es 1980 que con motivo de la campaña por el No. Fue la primera vez que una radio hizo una campaña activa a favor del No. La radio Cultural la hermana mayor de Emisora del Éxodo. Para mí hubo momentos muy importantes. Después de la radio instamos a que la gente se hicierasocia como de una especie de club, admirador de la radio. Es imposible al mirar la emisora y no sentirse emocionados. Esperemos que este 2023 llegue con muchas ganas de salir adelante. Es un verdadero regalo de Navidad que hemos recibido, por lo que esperamos el próximo año con mucho optimismo y esperanza y le deseamos a todo el pueblo de Salto lo mejor”.