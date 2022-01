Emilio Silva y Universitario:la cumbre del fin de semana

Tan solo apelando a la estadística de los últimos años, se comprueba fácilmente que el año 2021, significó para Universitario el de menos resonancia teniendo en cuenta aquel punto de partida de 2014. Ese año marcó un antes y un después: llegando Ramón Rivas, recreando otro tipo de visión deportiva y estructural, para que finalmente el producto alcanzara dimensiones válidas. El equipo fue protagonista y concluyó como Campeón Salteño, cuando el partido final ante Salto Uruguay patentó el 1 a 0, con la agónica decisión de Emiliano «Paco» García.Desde 1993 Universitario no alcanzaba la gloria doméstica. Demasiados años al margen de una vuelta olímpica. Ramón condujo un proceso inolvidable. Tres veces más Campeón Salteño. Hasta el 2021: el patinaje rojo no admitió dobles interpretaciones. Las dos derrotas ante River Plate en la zona de los play off, lo eliminaron de la liguilla. Perdió los dos partidos ante la albirroja. En 180 minutos de fútbol, ninguna anotación. Golpe adverso. EL FUTURO A LA VUELTA DE LA ESQUINA Se va consumiendo la primera quincena de enero. Universitario es de los que no definió aún la Dirección Técnica, de cara a las dos instancias paralelas: el fútbol de OFI y el Campeonato Salteño. La cuestión es concreta en el caso de los rojos: este fin de semana puede ser de resoluciones, en la medida que el encuentro es inminente, entre directivos de Universitario y Emilio Silva. Recorrer una evaluación que seguramente se planteará, para en lo inmediato despejar la duda: el DT permanece en funciones o concluye su ciclo. No hay dos lecturas.A EL PUEBLO se le apuntó que » en principio hay voluntad de partes para que la continuidad se plantee». Resta saber del dicho al hecho, cual es el trecho.Después de Ferro Carril, Universitario es el equipo con más torneos ganados en el nuevo siglo. Cabe preguntarse con qué mando en este 2022. Con Emilio Silva….o sin él.