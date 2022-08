Emilio Silva, el DT de Universitario y la verdad es hoy. «No vamos a escondernos; al resultado lo vamos a buscar»

Será a las 17.30′ en el Parque Liebig´s de Fray Bentos, cuando jueguen Laureles y Universitario para resolver quién de los dos avanza a las semifinales del Campeonato del Interior de Clubes en la Divisional A. Luego del 1 a 0 en el Dickinson por el gol de Facundo Barrientos, la ilusión roja vive de pie. Después de todo, se quedó con los tres puntos y no le convirtieron goles.

La interrogante: ¿ese 1 a 0 termina siendo válido o estrecho, de cara al partido de esta tarde?. De lo que no hay dudas es que los fraybentinos de local, generan un peso especial. Trascienden. Universitario tiene un aspecto no menor a favor: el oficio intacto. El sentido de la personalidad que no le falta.

Ayer viernes, con la última sesión del rojo, antes del partido de vuelta. Era el tiempo para que Emilio Silva le revelase a los jugadores, quienes despuntan a la acción. Los titulares. Los relevos. Chance abierta para que Matías Flores sea titular. A Alexander Píriz le resta un partido de pena y Dos Santos tendrá que se azote, mientras el rol de Valentín Fornaroli, clave otra vez. De construcción y de llegada, mientras Emilio Silva se convence, «porque sabemos a quién tenemos enfrente, ahora lo conocemos bien. No está en la esencia de Universitario, ser un equipo que especule y no se atreva. No vamos a escondernos y al resultado que sirva lo vamos a buscar. ¿Jugar en el Liebig´s?….y claro que beneficia, porque es de los mejores pisos. Si tenemos un plantel con capacidad de respuesta, es lógico sostener la cuota de convencimiento. No vamos confiados, pero tenemos la confianza suficiente. De eso no hay dudas»