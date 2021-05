Emilio Silva, el DT de la «U» en tiempos de incertidumbres.

«Hablar de fútbol es secundario; no volverá a ser lo que fue»

La última vez que nos comunicamos con integrantes de la Comisión Directiva de Universitario, fue en febrero. Después, esta especie de aislamiento de partes. Tenemos un grupo de whatssap con varios de los jugadores, por lo tanto sabemos más o menos como va pensando cada uno. Pero así como está planteada la situación, hablar de fútbol es secundario. Simplemente porque aquí la prioridad es otra».

Universitario es después de todo, un Campeón Salteño sin luces encendidas. Porque la tregua se prolonga. Como a todos les pasa. No queda otra que aguardar tiempos a favor y no como este presente, contaminado de suspenso en que poco es posible saber. Setiembre es un mes lejano en el calendario y aunque entrenar es parte de la habilitación, en ningún club se pretende desandar el camino previo.En el caso de los rojos y desde la Dirección Técnica de EMILIO SILVA, un dictado propio desde su razón. Que es la razón de varios. O de esa abrumadora mayoría que opta por no arriesgar.Por eso, después del mediodía del domingo con EL PUEBLO, el DT va pensando en voz alta. «Soy de los que pìenso que hablar de fútbol ahora es secundario, por todo esto que nos está pasando y creer que en lo inmediato, no volverá a ser lo que fue»

Al fin de cuentas, Emilio hace alianza con quienes admiten que comenzar a entrenar no es un tema de decisión personal o colectiva de algunos, sino que va respondiendo a las consecuencias que se acumulan. La complejidad sanitaria es cosa real.«Digo que hablar de fútbol es secundario, porque si llegas a estar en contacto con alguien que dio positivo, tenes que aislarte. Ese aislamiento significa días al margen de la actividad laboral. No es fácil que esos días puedan ser pagados a quien no los trabajó. Entonces termina creándose un problema más. Por eso hay que pensar bien lo que se hace y cómo se actúa. Ahora lo que importa es la salud. La salud es lo primero y no el fútbol»

MATÍAS Y NICOLÁS,LOS QUE SE FUERON

Cuando fue renaciendo Salto Fútbol Club, se manejaron opciones, con Universitario como eje también. Desde tiendas rojas, jugadores que desembarcarían en Salto Fútbol Club, uno de ellos, Valentín Fornaroli. Al fin de cuentas, ninguna teoría se transformó en hecho.El campeón conservará la base total. Solamente dos bajas. Dos que se alejaron del club. Matías Laxague emigró a España y Nicolás Sánchez ya es uno más en el plantel superior de antes. «La verdad es una: con el «Nico» pensábamos contar, pero ahora ya está. Se nos ha planteado algunos nombres. Jugadores que están en condiciones reglamentarias de hacerlo. Que pueden llegar. Pero nada definiremos, hasta que esto no se aclare y existan fechas concretas. Lo de setiembre es una posibilidad, pero tampoco definitivo. Entonces, ¿qué sentido tiene especular? No lo haremos. Por eso hay que convencerse que hablar de fútbol por ahora es secundario»Para Emilio, la propia realidad es un factor determinante. Y la realidad: ahí está.

La corona de rey18 meses después

El tiempo que no deja de pasar. A tal punto que en los primeros días de este mes de junio, a 18 meses de la última consagración de Universitario. Fue la última vez. Diciembre de 2019. El arbitraje de Ruben Ferreira, con Ivo Moreira y Fernando Samit.El Universitario de Luciano Díaz; Elías Andaluz, Octavio Pintos, Matías Flores, Richard Rodríguez; Joaquín Jacques, Franco Avalos, Marcelo Alexander Menoni, Valentín Fornaroli; Diego Nicolás Llama, George Dos Santos. DT. Emilio Silva. El Ceibal de Alfredo Hernández; Franco Rivero, Pablo Malinosky, Christian Cavani, Fabricio Añasco; Brian De los Santos, Charly Cabrera, Richard Toriani, Agustín Suárez; Fabio Andrés Rondán y Juan Darío Rondán. DT. Ruben González. El gol de Dario Rondán para Ceibal, el empate de Diego Llama, el desnivel por Joaquín Jacques. El 2 a 1 de Universitario. La noche en que alcanzó la última consagración en su historia. Una corona para ese rey rojo. 18 meses pasaron. Aquella vez…