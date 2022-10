Emilio, desde el mando. «Recuperar al Universitario creíble; eso, por sobre todo»

Solo hubo que verlo a EMILIO SILVA, tras el final ante San Eugenio en la décima fecha que pasó, cuando Universitario se quedó con el apretado 4 a 3. Es cierto que acumuló tres puntos, pero es cierto también que los errores escribieron esa casi insólita historia del final. En la memoria del entrenador, el final se activa en la memoria.

Fue casi una pesadilla. No es normal, el Universitario planteando tanto desconcierto defensivo.

«A eso que pasó, claro que lo hablamos. Repasamos lo actuado y saber por qué pasó lo que pasó. Aquí de lo que se trata, es no caer en ese tipo de actitud, que uno no deja de sostener que en Universitario no es normal. Frente al plantel en general y en lo individual, fuimos claro: si hay que sacarla, la sacamos. Si hay que reventar la pelota, la reventamos. No es momento de correr riesgos. Frente a Ceibal, es necesario recuperar al Universitario creíble; eso, por sobre todo»

DE UNOS SI Y DE OTROS NO

El jueves el plantel entrenó en la nueva cancha de fútbol sintético, hasta que la luz natural lo hizo posible. Hay que tener en cuenta que la red lumínica aún no es parte del nuevo complejo de canchas. Ayer viernes, con menor carga en la exigencia, teniendo en cuenta el juego de hoy ante Ceibal.

Facundo Barrientos al margen por suspensión y Gonzalo Silva siendo posible en el retorno, mientras Diego Llama en período de evolución física, en tanto Facundo Correa no alistará por la dolencia que acusa.

Como aspecto saliente a tener en cuenta: la reaparición en los entrenamientos de Nicolás Sánchez, que comenzó a tener complicaciones físicas, en el partido ante Juventud de Colonia en terreno visitante, por el Campeonato del Interior de Clubes.