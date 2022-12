Ellos, los guías….

La inauguración de las áreas contiguas a la cancha de Nacional. La del piso sintético para fútbol 5 o 7 y la barbacoa. Ambas ya en pleno funcionamiento para consumo de quienes pretendan acceder a ellas.

En esa tarde-noche de la inauguración, el reencuentro de ellos dos, en un ámbito que bien conocen. No otros que OMAR «Gogo» FÉRIS y JOSÉ MARÍA «Pepe» CANO. Supieron ser presidentes de Nacional y alejados de misiones directrices, no dejan de ser guías de auténtica y vital dimensión. Sobre todo, frente a tiempos tormentosos, de vacilación o decisiones, una dupla tan puntual como siempre. Y desde el sentimiento, que no les falta. Obviamente.