Eliseo Alvarez: ¡el salteño que jugó fracturado frente a Rusia!

A 60 años del Mundial de Chile en 1962

Eliseo Alvarez continúa teniendo familiares en Salto. Abrir diálogo con ellos, es prolongar la infinita memoria afectiva por quien jugó bien de niño en los patios de la Escuela Nro 8, a la cual también asistió entre otros, Aníbal «Maño» Ruiz.Rescatar a Eliseo Alvarez ahora desde EL PUEBLO, se asocia al poco creíble hecho que generó el jugador salteño en el Campeonato Mundial desarrollado en Chile en el año 1982. De la lectura del libro escrito por Rodolfo Fenocchi, historiador sin concesiones del fútbol uruguayo, surge que «en aquella oportunidad y durante el partido que disputó Uruguay ante Rusia, Eliseo Alvarez jugó fracturado hasta que terminó el compromiso, en demostración de una entrega y presencia de ánimo que lo acompañaron durante toda su carrera deportiva.

Todas las incidencias que pautaron aquel partido por el Mundial de Chile e incluso toda la participación de Uruguay en ese certamen, bien merece un capítulo aparte en esta reseña».Esos mismos familiares en Salto del inolvidable Eliseo, no han dejado de rescatar textos que al paso de los años, reflejaron la conmovedora actitud de quien se sumaba a Ferro Carril de la Liga Salteña, para luego ser uno más en el plantel de Nacional de Montevideo. De hecho, son textos conservados a manera de tesoro, como asimismo lo que implicó aquel juego ante los rusos, en un Mundial que no todo fue a pedir de boca para Uruguay, quien retornaba a la cita universal del fútbol, después de permanecer al margen del Campeonato Mundial de 1958 disputado en Suecia. La Suecia, primera tierra donde Pelé a los 17 años, comenzó a dejar en claro la irrenunciable verdad de su talento. Mientras dos salteños cuatro años después en Chile, jugarían su primer torneo Mundial: Eliseo Alvarez y Pedro Virgilio Rocha.En este 2022, a 60 años de aquella vez en que un salteño no lo pensó dos veces. Fractura al margen, siguiéndola igual. Había que combatir en aquella batalla. Y Eliseo, no renunció.