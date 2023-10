Elio: «El nombre y la camiseta no se negocian»

-La semana que va transcurriendo, a la medida de la pretensión, tanto de directivos del Club Atlético Ceibal como de Salto Fútbol Club. El primer encuentro se produjo en Montevideo y se encuadra en el objetivo de fusión entre ambos clubes. No existe en el horizonte otra palabra que no fuese esa y no por nada, este escalón compartido. Es una manera de empezar.

El hecho es que en Ceibal, se plantea la desolación y el rechazo por los últimos fallos en su contra, mientras Salto Fútbol Club necesita realimentar su afán de inserción en el medio, luego de estos tres últimos años de acción deportiva, en medio de la indiferencia mayoritaria a nivel de aficionados.

Es cosa concreta que Salto Fútbol Club no tiene respaldo popular y Ceibal podría constituirse en base clave a ese nivel.

EL FUTURO…¿CUÁL ES?

Obvio que se trató de un primer encuentro, con búsqueda en puntos de coincidencia. Llegado el momento las asambleas de socios en uno y otro caso, generarán su pronunciamiento. En términos de breves días una segunda instancia podría registrarse en nuestro medio.

Mientras que en «La Trastienda del Fútbol» de Radio Arapey en la edición del pasado miércoles, el presidente de Ceibal, Elio Rodríguez marcó la cancha, «porque el nombre y la camiseta de Ceibal no se negocian».

Queda en claro que de producirse la fusión, el nombre no sería otro que CEIBAL SALTO FÚTBOL CLUB y la camiseta roja de Ceibal como indumentaria oficial. Asimismo el propio Elio fue transparente al establecer que «esto no se acuerda de un día para el otro y si no es para el 2024 puede ser para el año siguiente, en este caso hablamos del 2025. Las dos partes tenemos coincidencia en cuanto a que este proyecto o tiene una base sólida o no tiene sentido».