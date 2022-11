Elecciones Universitarias de este miércoles 16 de noviembre son obligatorias

Para estudiantes, docentes y egresados de Udelar

Cerca de 8.000 universitarios en Salto están habilitados para participar de las Elecciones Universitarias 2022. Las mismas se realizan este miércoles 16 de noviembre de 8 a 19 horas.

La mayoría de los circuitos estarán ubicados en el edificio central de la sede Salto Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, así como otras mesas receptoras de votos se ubicarán en el Anexo de calle Uruguay 1375 y .

En Salto hay 7.752 habilitados para votar y a nivel nacional votan unos 140.000 estudiantes, egresados y docentes de la Universidad de la República para elegir los integrantes de los Consejos de todas las facultades (excepto Facultad de Artes y Facultad de Información y Comunicación). La participación en las elecciones es obligatoria.

El Plan Circuital Salto se puede consultar en la web:

www.unorte.edu.uy

¿Qué se elije?

En esta ocasión se eligen integrantes para el Consejo de Facultad. Este órgano, que tiene a su cargo la dirección y la administración de la facultad, está integrado por cinco docentes,tres egresados, tres estudiantes y es presidido por el decano o decana.

Las facultades convocadas son las de Agronomía, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias, Ciencias Económicas y de Administración, Ciencias Sociales, Derecho, Enfermería, Humanidades y Ciencias de la Educación, Ingeniería, Medicina, Odontología (sólo docentes y egresados/as), Psicología, Química y Veterinaria.

No se admite el voto interdepartamental. Aquellos electores que se encuentren en lugares donde no funcionen Comisiones Receptoras de Votos podrán votar por correspondencia. Deberán hacerlo dentro del departamento al que pertenece su circuito en una oficina de la Administración Nacional de Correos habilitada a tales efectos, en calidad de observado por identidad.

Podrán hacerlo desde dos días antes de la fecha de la elección (esto es, los días 14, 15 y 16 de noviembre inclusive). Cada elector/a debe llevar las hojas de votación.

En caso de no votar y no justificarlo, las y los estudiantes serán sancionados con la imposibilidad de rendir exámenes durante dos períodos consecutivos, mientras que docentes, egresados y egresadas deberán pagar una multa de 5 Unidades Reajustables.

Atento a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 15.739, los mayores de setenta y cinco (75)años están exceptuados de la obligatoriedad de emitir sufragio el próximo 16 de noviembre.

La justificación por no votar se debe presentar ante la Corte Electoral hasta 60 (sesenta)días después del acto eleccionario (16 de enero de 2023). Solo serán pasibles de justificación las siguientes situaciones: a) Padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que impida, el día de la elección, concurrir a la Comisión Receptora de votos; b)Hallarse ausente del país el día de las elecciones; c) Haber estado imposibilitado por razones de fuerza mayor.

El día de las elecciones estará disponible un servicio de atención a consultas durante elhorario en que estén abiertos los circuitos, de 8 a 19 hs. Será accesible vía telefónica al2400 1918 / 2400 2566; por Whatsapp, al 099 439 224; por correo electrónico informacion@udelar.edu.uy y por las redes sociales de la Udelar.