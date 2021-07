Elecciones para integrar el directorio del BPS

Deberán votar los jubilados y pensionistas y los trabajadores activos públicos y privados mayores de 18 años

El domingo 28 de noviembre de 2021 se eligen representantes sociales para integrar el Directorio del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, de las empresas y de los jubilados y pensionistas.



DIRECTORIO

El directorio del BPS está conformado por cuatro miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo con venia del Senado y tres directores sociales electos por cada uno de los órdenes: Jubilados y Pensionistas, Trabajadores Activos y Empresas Contribuyentes.



ELECCIONES Y HABILITADOS

PARA VOTAR

El BPS está confeccionando los padrones a ser utilizados en esta elección de los representantes sociales. El voto es secreto, personal y obligatorio, para las personas incluidas en los padrones electorales.

Deberán votar los jubilados y pensionistas y los trabajadores activos públicos y privados mayores de 18 años que sean tales al 28/02/2021. Además, están incluidos quienes sin reunir los requisitos al 28/02/2021, sí lo hicieran al 31/07/2020, siempre que no estuvieren comprendidos en ninguno de los otros órdenes al 28/02/2021.

Estos jubilados y pensionistas así como los trabajadores activos que tengan Credencial Cívica, no deberán hacer ninguna gestión en esta instancia.

También deberán votar las empresas contribuyentes de cualquier tipo de aportación, salvo excepciones, que estén inscriptas ante el BPS al 28/02/2021 y al día en el pago de sus obligaciones corrientes y de cuotas por convenio. Se incluyen en este padrón las empresas que si bien no cumplen las condiciones anteriores al 28/02/2021, las verifican al 31/07/2020.

No votan los contribuyentes de aportación Civil, Bancaria, Notarial y Profesional, titulares usuarios de servicios, empleadores de Servicio Doméstico y titulares de obras de Construcción.

Todas las empresas contribuyentes sean pluripersonales o unipersonales tienen derecho a un solo voto.

En el caso de las empresas unipersonales, votan únicamente sus titulares, sin necesidad de realizar ninguna gestión en esta oportunidad.