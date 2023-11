El viento en Villa Constitución afecto a productores , tambo de la zona,Costanera y la capilla de Chacras

por Catalina Trinidad

El viento que azotó el martes a la noche en Villa Constitución afecto a más de 7 productores de nuestra zona .Hubieron realmente estragos importantes .La zona más afectada fue en zona norte en el acceso a Constitución donde el viento castigo con más fuerza y destruyó varios invernáculos.

DIARIO EL PUEBLO se contacto con varios productores ,algunos que no fueron afectados y otros que si . En la mañana temprano el municipio y el ministerio se comunicaban con los productores para saber de primera mano cuan grande habían sido las pérdidas económicas de los vecinos productores . Es loable destacar las pérdidas económicas que también perjudicó al tambo de la zona ,estamos haciendo referencia al tambo de Chapuis la cual el viento destruyó los comederos de las vacas y todo lo que estaba a su paso dejando destruido el galpón donde las vacas pernoctan cayendo encima de los animales y dónde encontraron algunas de ellas muertas y otras tantas heridas apretadas por la estructura que se vino abajo .En el momento de REALIZAR está nota aún no sabían el total de los animales afectados. Podemos agregar que sobre Costanera Norte el viento también logro con su poderío voltear árboles de poderosa estatura .Pero no termino ahí los estragos, fueron más allá volteando columnas de alta tensión. La capilla de Chacras de Constitución fue afectada ya que un pino cayó literalmente encima de la parte edilicia .