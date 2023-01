El viejo Litoral

Serie A 5ta fecha 28 de enero Río Negro-Young Árbitros de Paso de los Toros Sub 17 Daniel Sosa, Luis Furtado y John Silva Mayores Mario Mauttones, John Silva y Luis Furtado Soriano-Nueva Palmira/Carmelo Árbitros de San José Sub 17 Nicolás Azuri, Oscar Veiga y Miguel Cabrera Mayores Juan Rodríguez, Miguel Cabrera y Oscar Veiga *********** Serie B 5ta fecha 28 de enero Bella Unión-Tranqueras Árbitros de Soriano Interior Sub 17 Cristian Navarro, Néstor Sapia y Luis Gogna Mayores Eduardo Castillo,Luis Gogna y Nestor Sapía.