El Uruguay de Valentín Gauthier ante Colombia

Uruguay debutará mañana martes enfrentando al local a las 22 horas, luego jugará el viernes frente a Ecuador a las 17 horas, el lunes 6 ante Venezuela a las 17 y el jueves 9 contra Paraguay a las 19:30. Habrá que aguardar si en los celestes, el salteño Valentín Gauthuier es titular o no. En los dos últimos partidos ha ganado minutos el ex jugador de Remeros, Ferro Carril y cuando ancló en Montevideo, Juventud de Las Piedras. El cierre será ante Brasil en horario a definir. Es el hexagonal final del Torneo Sudamericano en categoría Sub 20.

FECHA 1 – MARTES 31

17:00 Venezuela-Paraguay – Estadio Metropolitano de Techo

19:30 Brasil-Ecuador – Estadio El Campín

22:00 Uruguay-Colombia – Estadio El Campín



FECHA 2 – VIERNES 3

17:00 Uruguay-Ecuador – Estadio Metropolitano de Techo

19:30 Brasil-Venezuela – Estadio Metropolitano de Techo

22:00 Colombia-Paraguay – Estadio El Campín



FECHA 3 – LUNES 6

17:00 Uruguay-Venezuela – Estadio Metropolitano de Techo

19:30 Brasil-Paraguay – Estadio El Campín

22:00 Colombia-Ecuador – Estadio El Campín



FECHA 4 – JUEVES 9

17:00 Ecuador-Venezuela – Estadio Metropolitano de Techo

19:30 Uruguay-Paraguay – Estadio Metropolitano de Techo

22:00 Colombia-Brasil – Estadio El Campín