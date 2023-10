El Uruguay de ese «Loco» final: 2 a 2

Uruguay evitó una nueva caída y rescató un agónico empate 2-2 frente a Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla en el inicio de la tercera jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. Los “Cafeteros” abrieron el marcador a los 35′ del primer tiempo por medio de la anotación de James Rodríguez, quien capturó el balón tras un centro por el sector derecho y definió de gran forma para batir la portería de Santiago Mele.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo logró mantener la ventaja hasta el descanso. Sin embargo, los pupilos de Marcelo Bielsa reaccionaron en el complemento y a través de un tiro de esquina, marcaron la paridad con un cabezazo de Mathías Olivera a los 47′. A pesar de marcar el empate rápidamente, la alegría para la “Celeste” duro poco tiempo, pues Mateus Uribe puso en ventaja nuevamente a la “Tricolor” a los 52′ con un gran disparo dentro del área. No obstante, los “Charrúas” encontraron el milagro sobre el final del partido y marcaron la paridad definitiva a través de un lanzamiento penal de Darwin Núñez a los 90+1′. Fue un final de «Loco» para Uruguay, coincidiendo con el seudónimo de Marcelo Bielsa. No solo porque llegó al gol del empate a través de Darwin, sino porque ya ingresando en tiempo adicional, Nicolás de la Cruz desvió un remate que por poco no se convierte en gol. Vaivenes de los celestes, con media hora de la recta final, cargada de dudas, pero esos minutos finales en que no solo empató, sino que hasta pudo ganar. Válido empate, como para condimentar la previa al juego del martes ante Brasil.