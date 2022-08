El triste caso de Valentina, la niña de Rivera, de cuatro años, que fue separada de su madre

EL PUEBLO conversó con su abuela

Viene acaparando la atención de todo el país el caso de una niña de 4 años, de Rivera, que días pasados fue separada de su madre, por orden de la Justicia, para ir a vivir con su padre a España. EL PUEBLO pudo dialogar con la familia materna de la niña y adentrarse así en una verdadera novela signada por el dolor, cuya reconstrución intentamos compartir a continuación con nuestros lectores, transcribiendo parte del diálogo mantenido con Sandra Gómez, la abuela.

Antes, importa contextualizar: Wendy Ferreira tiene 27 años. Por el año 2013 conoció por internet a Edison Ferré, peruano de 30 años, quienes fueron poco a poco enamorándose, primero en una relación a distancia y luego personalmente. Son los padres de Valentina.

-¿Cuéntenos sobre la relación de su hija con este hombre?

En un momento él decide venir a Uruguay a conocerla personalmente y ahí se enamoraron todavía más. Después viajaron juntos a Perú, donde él la llevó a conocer a su familia, y ya de entrada ella no fue muy bien recibida. Ese tiempito que pasó allá, pasó muy mal, porque sintió el rechazo. Luego de un mes más o menos, resolvió volver a Uruguay y él se fue a Madrid. Él ahora vive en Madrid con la madre, el padre y una hermana. Al mes de volver, Wendy se entera que está embarazada, se lo comunica a su novio y a él le cayó como trompada, le dijo que no quería que la tuviera y que tenía que abortar, le dijo incluso que le mandaba la plata para eso. Wendy lloraba y lloraba, y me decía eso, que él quería el aborto, entonces yo le dihje que no, que de ninguna manera. Si él no quiere hacerse cargo, vos tenés una familia, le decía yo. Entonces ella le dijo que con o sin él, iba a tener la niña igual y fue así. Todo el embarazo estuvo aquí conmigo, como estuvo durante veintitrés años, siempre a mi lado. Por eso todo esto la está agobiando tanto, la tiene tan mal, ella está muy rara. Pasó todo el embarazo conmigo, con su hermana, con mi pareja.

-¿Cuándo nació Valentina?

Valentina nació el 11 de setiembrede 2017. Y el padre dijo que bueno, que iba a ver cómo preparaba a su madre para darle esa noticia, porque el problema es la madre de él, que si le dice tirate de un puente él se tira; esa parte yo no entiendo. Valentina nació de 8 meses, ahí le avisamos a él para que no pensara que no lo teníamos en cuenta. Cuando a la niña le dieron el alta, a los 3 días, él llegó, aceptó a la niña, por supuesto se enmoró de la niña y pasó siete meses en mi casa, a pesar que quería llevarse la niña para España apenas nació y nosotros le dijimos que no. Incluso a los 5 o 6 meses de embarazo él pretendió que Wendy se fuera para España porque quería que la niña naciera allá.

-Tenemos entendido que después, madre e hija viajan a España…

Cuando la niña tenía unos seis meses, él quiso llevar a la niña a que conociera a sus abuelos, o sea a sus padres, a España. Wendy pimero le dijo que no, que no quería viajar tan lejos; y yo fui que le dije, y hoy me siento tan culpable, yo fui que le dije: mirá Wendy, tenemos que ponernos en el lugar de esos abuelos que la quieren conocer; si fuera al revés el caso, a mí también me gustaría conocer una nieta. Entonces fueron, porque él le dijo que iban como paseo, que si ella no se adaptaba, volvían. Al año vinieron, contentos, con la ilusión que él iba a terminar el año trabajando allá pero después se vendrían del todo para acá.

-¿Wendy no se adaptó en España?

Mi hija estaba pasando muy mal allá, con la suegra, en un apartamento donde conviven la madre, el padre, una hermana y él. Wendy allá recibió maltratos de todo tipo y modelo, aparte de maltratarla verbalmente, la suegra le desenchufaba las cosas para que no las usara, para hacerse un poco de comida para ella y para la niña tenía que esperar que esta señora saliera de la cocina, si la señora estaba en la sala, Wendy no podía estar en la sala, desconectaba el lavarropas para que Wendy no lavara, todas cosas como para que se fuera. Y cuando se venían, esta señora lo convence al hijo de que no se apresurara a venir, sino que se fuera a trabajar a Francia con el padre, y que después verían. Aclaro que antes de irse, se habían casado acá.

-¿Entonces ahí se separaron? Porque él se fue a Francia…

Contra la volunatd de Wendy él se fue a Francia a trabajar con el padre en torres de alta tensión, o algo así. Ahí mi hija queda sola con la suegra y ahí sí empezó la guerra, la batalla campal. Esta mujer le hizo de todo, hasta le agarraba la niña, se la sacaba sin permiso.

-¿Y él qué actitud tenía?

Él iba a verlas un fin de semana cada dos meses. Mi hija no aguató más y empezó a humillarse, a arrastrarse… Ahí ellos ya se llevaban muy mal, ella ya no quería ni siquiera tener relaciones de pareja cuando él iba, pero si se negaba, él le negaba hasta la comida y la agredía físicamente, varias veces la agarraba de un brazo y la revoleaba arriba de una cama. Hay varios audios y videos con eso. Ella estaba solita allá… Ella, su alma y Dios. Él en cambio tenía su familia.

-Se dice que él también maltrataba a la niña, ¿es así?

También a la niña; cuando él se enojaba la agarraba bruscamente y la metía abajo de un lluvero con agua fría, la niña gritaba: mami, mami…Entonces ella salía en defensa de la niña y ahí se armaba la batalla. Yo a veces estaba en videollamada con ella y veía cómo la suega la insultaba por ejemplo. Un fin de semana que él fue, la agarró y eran todos insultándola, él, el padre, la madre, todos…y la niña ahí al lado llorando.

-¿Cómo es que logran volver a Rivera?

Hubo un momento en que esta señora viaja a Perú y ahí Wendy aprovecha y termina de convencerlo de venirse. Le dice: vos estás en Francia, ni siquiera estamos juntos, no hay razón para que yo siga en España con tu madre, con la que no nos llevamos bien, tenés que entenderme que yo no quiero romper la relación pero acá estoy sola, y quiero estar con mi familia en Uruguay. Es así que el año pasado él las trajo a las dos, pasamos súper bien fin de año por ejemplo, salían a todos lados, eran una familia perfecta hasta que llegó el momento de él irse otra vez. Nos dijo que quería un colegio privado para Valentina, a lo que accedimos aunque le decíamos que había una escuela pública acá cerquita; también quería que Wendy abriera una cuenta en el banco para él mandarle plata, y la idea era que él volvería en julio y después en diciembre. Él me escribía por whatsapp y yo tengo todo guardado donde me decía: gracias suegra por cuidarlas bien, gracias por cuidadar a mis brujitas, etc. Todo eso lo presentamos ante el Juez acá en Rivera. Con todas las pruebas que presentamos el Juez de acá de Rivera le dio de ganar a mi hija, para que la niña se quedara con la mamá. El juez de Rivera se portó muy bien, pensó en la niña. y es así, la niña no puede estar sin su mamá, tiene 4 años y nunca desde que nació se separó de la madre.

-¿Y por qué se da ahora esta separación?

De un día para otro nos arrebataron la niña. Ellos apelaron, el caso se fue a Montevideo y tres ministras, es increíble pero tres ministras de Montevideo, tres mujeres, le dieron de ganar a él, ¡a un peruano, con nacionalidad española! ¡No puedo creer! Él le hizo los documentos españoles a la niña, pero ella es uruguaya. Yo no puedo entender cómo nuestro país prácticamente expulsó a una niña de 4 años, cómo tres mujeres resolvieron rompernos la familia, rompernos la vida. Estamos destruidos, mi hija está hecha pedazos…Acá estoy mirando las cosas de la niña en casa…No puedo creer que tres mujeres hayan resuelto el futuro de la niña allá del otro lado del mundo, la separaron de la mamá, de sus primos, de sus abuelos…

-¿Qué piensan hacer ahora?

Estamos buscando ayuda para que Wendy se pueda ir a España. Por suerte una persona con un corazón de oro le donó el pasaje a España, ahora necesitamos ayudarla a conseguir plata para que se vaya, y tendrá que irse sola, a abrirse un camino sola y a pelearla…

-¿Para intentar volverse con la niña?

Sí, o quedarse un tiempo allá si es necesario. No le importa si tiene que estar tres, cuatro o cinco años allá, pero ella quiere esar cerca de la niña. Mi hija no puede estar sin su única hija. Ahora veremos qué pasa con las leyes de allá.