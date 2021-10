El triple cachetazo

De Universitario, Ferro Carril y Ceibal

En el caso de Ceibal jugando en la Divisional «B» del torneo de clubes de OFI, de cuatro equipos en la llave clasificaban tres para la segunda fase. Tratándose de Ferro Carril y Universitario en la Divisional «A», acceso directo de los primeros dos, mientras los cuatro mejores terceros igualmente para reportar el avance. Pero todo dejó de valer o trascender como posibilidad, frente a la inconsistencia de los tres. Ferro Carril y Ceibal concluyeron cuartos y Universitario en la tercera colocación. Ninguna ilusión quedó en pié. El ritual de la frustración.

Hay que hablar de un triple cachetazo. ¡Sin dudas!. Sobre todo, si se apela a aquella historia producida en el año 2019, cuando Ferro Carril fue Campeón de la Divisional «B» para ascender a la «A», mientras Universitario alcanzó la condición de finalista y resignó a manos a Lavalleja de Minas. De todas maneras al día de hoy, es el actual vicecampeón del Interior.



LOS LÍMITES DE UNA RESPUESTA

En el caso de Ferro Carril y Universitario terminaron la serie, como la empezaron: perdiendo en casa. Ferro perdía ante San Eugenio de Artigas y Universitario frente a Porongos de Trinidad. El pasado sábado en el Dickinson, la derrota de Universitario en el juego ante Laureles y Ferro abdicando con Huracán de Paysandú.

Un aspecto en claro: los tres equipos salteños supieron de un límite en la respuesta.- En los tres además, una cuestión no menor: la anemia ofensiva. El ausentismo de luces creativas de mitad de cancha hacia arriba.

En el caso deCeibal, dos goles convertidos en 540 minutos de fútbol.

Si de Ferro Carril se trata, de los cuatro equipos incluídos en la serie «A» de la Divisional «A», fue el ÚNICO QUE NO GANÓ, con cuatro empates y dos derrotas.

A su vez Universitario, obtuvo la tercera posición y resultó con 9 goles, el segundo más goleado, detrás de Deportivo Amanecer. El Campeón Salteño ganó un solo partido.

En la síntesis de los tres, una conclusión misma: la impotencia para establecer otro tipo de surco en esa historia de la no pretendida postergación. No pasó ninguno. Un cachetazo real.