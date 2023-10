El «Trico-Lolo»

-Nada es absoluto en fútbol, si de opiniones se trata. ¿De acuerdo?

«Claro, pero hay cosas en las que se puede coincidir. Y en Nacional coincidimos, sabemos cual es el fin, pero sobre todo ir llegando a ese fin».

-¿Qué pasa a ser lo básico?

«La organización…sin dudas….la organización siempre. Se puede perder, empatar o ganar un partido. Ese es el resultado. Pero importa el estar preparados para afrontar lo que se pretende y sin organización nada es posible».

-Es ir diseñando un camino….

«Es saber que se quiere. En el plano deportivo, fue lo último que nos pasó esa derrota frente a Dublín Central. Perdimos. No debimos perder, pero el lunes ya estábamos planificando para lo que vendrá. No se paró el campeonato por una derrota, ¿me explico?»

-Y esa vez que llegaste a Nacional. No tan lejano.

«Solo digo que estaban ante últimos, caídos, golpeados y sin creer en ellos. Ahora estamos cuartos a falta de dos fechas. El plan apuntó a cambiar la situación y cada área de Nacional, fue poniendo lo que hubo que poner. Plan sin compromiso no existe. Si hay un plan y un compromiso, todo es más viable, mucho más posible. En Nacional se fue dando un poco de todo eso».

**********

El Nacional de RODOLFO AGUIRRE, después de todo, se fue abriendo camino.

La entonación fue ganando espacios, con el sentido de organización como bandera, que en Nacional se empuña al decir del «Lolo».

Los que están por encima de Nacional, pero también quienes surgen desde el cuarto puesto hacia abajo.

«Hay quienes están detrás de nosotros y nosotros planteamos una evolución, sin actuar en función del nombre del jugador o su historia personal. En el fútbol trasciende la capacidad de rendimiento y no el currículum de cada uno. Si el jugador rinde y suma es parte de la idea. Si no hay propuesta, se cambia. Pero no es un tema de cédula de identidad, es un tema de jerarquía para alcanzar lo que se quiere».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-