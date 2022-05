Siempre hemos sostenido en esas columnas que el único y verdadero “elixir” para la inseguridad es el trabajo. Hay sin embargo sectores de la sociedad que están convencidos que eliminar el trabajo sustituir el trabajador humano por una máquina es el camino.

En estas horas en que se replantea el tema, volvemos a insistir en este convencimiento. Mientras tengamos un país donde una elite gana al mes, hasta treinta veces lo que gana un obrero, seguro que será utópico pensar que podremos tener paz y seguridad social.

Pero no nos estamos refiriendo a quienes ha invertido su tiempo en prepararse en lograr conocimientos, ni siquiera a quienes han nacido “en cuna de oro” y demás, sino a aquellos que sencillamente gozan de privilegios impuestos cuando tuvieron el poder en sus manos.

No tenemos vocación de serviles ni de aprovechadores, sino de justicia. Hay una convicción de que el empresario necesita de un trabajador que le ayude a cultivar a cuidar y a cosechar la producción o el producto del que dispone, como del trabajador que necesita del empresario que invierta y que produzca para obtener luego los dividendos que le permitirá mantener estos puestos de trabajo.

¿Cuál es entonces el punto? Pues para nosotros es uno sólo, que tanto empresarios, como trabajadores sean justos y honestos.

Un empresario (que no es lo mismo que un comerciante), debe entender las necesidades de sus colaboradores y éstos deben de entender el derecho justo y necesario del empresario a obtener sus legítimas ganancias.

Esto, que parece una simplificación casi infantil es el ABC del relacionamiento de trabajadores y empleadores. No ignoramos que en esta situación suele plantearse un sinnúmero de complejidades que transforman cada situación en algo muy particular. Pero más allá de esto, entendemos que cuando tengamos empresarios honestos, conscientes y sobre todo justos. Cuando tengamos trabajadores responsables, conscientes y justos gran parte de nuestros problemas de hoy se solucionarán.

Hace varias décadas en que escuchamos a los obreros quejarse de su situación, cada Primero de Mayo. Hace también varias décadas que escuchamos los argumentos de las patronales para no acceder a estos reclamos.

Es hora que se entienda que estamos ante un problema complejo que tiene muchas aristas y no todas dentro del país. Creemos honestamente que sólo cabe esperar un mejoría notoria a esta situación cuando todas las partes obren con la justicia y responsabilidad necesaria.

A.R.D.