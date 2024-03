El trabajo de descacharrización viene dando buenos resultados con impacto en la expansión de la enfermedad

CECOED sigue toda la semana

El CECOED está trabajando durante toda la semana de turismo en la lucha contra el aedes aegypti vector del dengue.

En los barrios donde se detectaron los focos más importantes de personas infectadas y se puso en práctica el protocolo se han notado buenos resultados según informó a EL PUEBLO el coordinador del CECOED Josué Lima.

También comentó que si bien hay números de contacto para denunciar reservorios de mosquitos o solicitar la presencia de los funcionarios , muchas veces están trabajando en zonas específicas y es difícil responder a la demanda de forma inmediata.

«La gente nos llama, pero también trabajamos por zonas. O sea, según la zona que está más afectada , ahí intervenimos. Se hizo toda la zona sur, desde Cien Manzanas, Saladero, hasta Barrio Patulé . Después se hizo la zona de Villa España, aparte del Cerro, ahí fueron 16 manzanas.»

Las llamadas por denuncias y lugares comprometidos, se hace al número de CECOED, al 099-38-38-07. «Nosotros tenemos muchos llamados y tenemos también que ir a la casa de algún vecino previamente a decirle la problemática y demás. Esto es bastante complejo a veces, pero bueno, es tener conciencia y la comunicación es muy importante. Creo que nos lleva mucho tiempo eso. Hay personas que sacan las cosas y las levantamos, pero también hay otras que tenemos que conversar mucho y nos lleva mucho tiempo. Por eso estamos hablando, porque tenemos muchos llamados, incluso de denuncias, o sea, no llamados propios, denuncias hacia vecinos y demás , pero después lleva todo un trabajo de ir a hablar con la persona.»

Cuenta Lima que en algunos casos las personas no se quieren deshacer de las cosas que tienen y eso les lleva bastante tiempo para concientizar y hacer entender del peligro que corren porque se trata de acumulación de chatarra en predios muchas veces chicos.

«El decreto que tenemos también permite a la persona a negarse a sacar las cosas y en ese caso le decimos que se haga la prevención que ya todos conocemos»

«Si hay focos ahí, intervenir como se hizo con la fumigación de casa en casa. Pero yo creo que hay que tener más conciencia y más comunicación. Yo sé que el equipo de salud, mucha gente está dejando todo en la cancha pero viste que los recursos humanos es lo que más se necesita, y lo más desgastante a veces que cargar un camión con chatarra.»

Asegura Josué Lima que las acciones llevadas adelante en los barrios que estaban más comprometidos dieron resultado.

«Hablábamos con la dra. Rosa Blanco que en la zona que se trabajó nos dio resultado. Por lo menos no hay el brote que teníamos, no hay una zona roja, no es que no vaya a haber ningún caso más , pero ya no está saturado como antes.»

Con la descacharrización se nota enseguida una mejoría , asegura nuestro entrevistado.

«Decidimos trabajar el tema en turismo porque si no era una semana muerta donde se podría triplicar los casos, sobre todo los autóctonos, es un trabajo bien complejo, nos pasó también en el COVID al principio, tomar conciencia y demás.»

«El dengue es algo que está fectando toda la región y nosotros hoy con este trabajo, esta planificación, yo creo que vamos bien, por buen camino. Nos lleva tiempo, pero vamos por buen camino.

Josué Lima apunta también a la necesidad de generar más difusión con foco en la toma de conciencia de la población, » porque incluso hasta hablando con amigos notamos que no se le está dando importancia al tema»

Aseguró que se está trabajando «mucho y muy bien » con el equipo de salud, con el ejército, prefectura y la intendencia con un equipo de obras que tienen la maquinaria necesaria como retro y camiones para que puedan trabajar esta semana.