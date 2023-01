«El tiempo que no tengo y la prioridad es otra»

La confesión de DANIEL MOREIRA a EL PUEBLO, se tapiza de franqueza, porque además un dato no es menor y hace a la historia del DT. «Fue en el 2010, cuando comencé en Salto Uruguay integrando el Cuerpo Técnico de Ramón Vela. Hasta el año pasado, la continuidad no faltó. Llega un momento en que uno necesita una tregua. Ahora es el tiempo que no tengo para sumarme a Salto Fútbol Club y se lo dije en esos términos a Richard, porque además la prioridad es otra. El trabajo particular, la familia, en fin….uno necesita tener en claro los objetivos. Salto Fútbol Club requiere determinada exigencia. Las prácticas que por lo general son de mañana o a mediodía y los viajes el día anterior en muchos casos. Por lo tanto, hay que estar siempre. Y si uno no puede, no tiene sentido comprometerse. Claro que a alguna práctica iré, pero como uno más en el deseo que todo se transforme en el mejor producto posible».

Los 13 años en la continuidad de Daniel Moreira, sí del fútbol se trata. El ascenso con San Eugenio, las consagraciones con Ferro Carril. El pasaje por la selección salteña.

Algo más que un ayudante técnico.

Julio Daniel Moreira, simplemente lo fue.