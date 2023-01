El tiempo de Nacional y Peñarol en básquetbol. 20.15′. Galletto y Zanotta: con los dos salteños también

El básquetbol de la Liga Uruguaya de Básquetbol, llega a todos los rincones del país a través de las emisiones de Tenfield. Claramente, una pegada. Y Salto no es una excepción en materia de consumo a ese nivel. Lo de esta noche desde las 20 y 15′ es especial, desde el momento que se juega el clásico de Peñarol y Nacional, con dos salteños en la escena: JUAN ANDRÉS GALLETTO en tiendas de Nacional y JUAN SALVADOR ZANOTTA en Peñarol. Otros partidos incluidos en la grilla de hoy, en tanto mañana martes a la misma hora con otro clásico de antología: Goes vs Aguada.

***********

LIGA URUGUAYA DE BÁSQUETBOL

DECIMOQUINTA FECHA

LUNES 9 DE ENERO DE 2023

Nacional-Peñarol. Emisión de VTV Plus.

Gimnasio de Unión Atlética. Hora: 20:15.

**********

Urupan-Malvín

Gimnasio de Urupan. Hora: 20:30.

**********

Trouville-Larre Borges

Gimnasio a definir. Hora: 20:30.

*********

Biguá -Defensor Sporting

Gimnasio de Biguá. Hora: 20:30.