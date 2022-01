El «Teco» rojo de Sub 15 y Sub 18

Desde Sergio Ramos a EL PUEBLO, una manera de ratificar la convocatoria para hoy jueves 20 de enero a nivel de las categorías Sub 15 y Sub 18 de Universitario. Se trata del comienzo del año deportivo de las dos divisiones rojas, con la mira puesta en los Torneos del Consejo Único Juvenil. De acuerdo al propio apunte de «Teco» Ramos y esta prolongación en la Direcciones Técnica, la convocatoria igualmente a aspirantes, tanto en Sub 15 como en Sub 18. En todo los casos cada jugador deberá asistir con su respectiva botella para el consumo de agua. Una manera de ser fieles a los protocolos. Es hoy Universitario. Y está llegando.