El Taller de Andre finalizó el ciclo 2022 “con objetivos cumplidos y grandes satisfacciones”

“Hay niños que ingresan a la lengua escrita a través de la magia (una magia cognitivamente desafiante) y niños que entran a la lengua escrita a través de un entrenamiento consistente en ‘habilidades básicas’. En general, los primeros se convierten en lectores; los otros tienen un destino incierto».

La anterior es una frase de Emilia Ferreiro, que de alguna forma guía el trabajo que la Mtra. Andreína Lacoste ha venido realizando desde mayo hasta ahora en su taller para niños: “El Taller de Andre”, hermoso espacio pensado y diseñado para el disfrute y el aprendizaje, ubicado en calle Juan Etcheverry 1455. Si tuviéramos que hacer una rápida enumeración de lo que allí se brinda podría decirse: literatura infantil, lectura compartida, lectura guiada, lectura comprensiva, club de lectura, escritura creativa, juegos letrados y más.

Allá por el mes de mayo, decíamos que este emprendimiento (que había comenzado a proyectarse un mes antes) significaba “una nueva propuesta para leer y escribir, pero desde una perspectiva que apunta también al entretenimiento, a la recreación, en un ámbito que al mismo tiempo combina un proceso de enseñanza no formal, con una cuidadosa atención a objetivos, actividades y materiales”.

Ahora, al finalizar el ciclo 2022, EL PUEBLO volvió a conversar con Andreína, quien empezó por expresar que.este “es un taller de la palabra…Somos palabra, nos expresamos a través de la palabra y por eso es importante que los niños se expresen bien a través de ellas: de la palabra oral, de la escrita. Y en los libros encuentran palabras bien dichas, bien escritas…Hay que destacar el valor de la lectura y de los libros como fuente de información y como valor literario que emociona, que nos hace imaginar mundos e historias, que alimentan nuestro intelecto y nuestro espíritu”.Y así proseguía el diálogo:

-¿Satisfecha con el trabajo realizado?

Sí…Hoy podemos hablar de esta propuesta nueva para Salto, que es El Taller de Andre, con objetivos cumplidos, con grandes satisfacciones. Siento esa satisfacción si pienso desde cómo fue pensado este proyecto, cómo se llevó a cabo y cómo de alguna manera quedó este producto terminado por este año (muestra un libro editado con trabajos de los niños), con mucha gente contenta, agradecida.

-Es decir, objetivos cumplidos…

Sí, y queda demostrado porque aparte los papás siempre han estado en contacto conmigo y mostrándome o pasándome ahora por celular, por ejemplo los boletines de calificaciones de los niños, donde se ve cómo han ido mejorando en su rendimiento escolar con respecto a la lectura y a la escritura, a la oralidad…Porque yo doy también el respaldo como docente, que repercute en la formación de ellos, en la adquisición del vocabulario por ejemplo. Eso me deja sumamente contenta porque siento haber aportado un granito de arena. Feliz además de haber contribuido a fomentarles ese gusto y ese placer por la lectura. Pienso que hay muchas generaciones donde eso estuvo un poco olvidado, o no estuvo tan fomentado, por diferentes motivos. Entonces por eso yo siento que los padres valoran mucho el espacio; me cuentan por ejemplo que en su época o en la de hijos mayores, no tuvieron algo como esto.

–¿A quiénes agradecerías por la labor tan bien cumplida en todos estos meses?

Primero a los niños, que se prendieron con el taller, que se entusiasmaron con las propuestas, que pusieron en marcha todo esto y pusieron esa imaginación, siempre con muchas ganas y mucho entusiasmo. Por supuesto que quiero agradecer también a los padres que confiaron en este proyecto, que confiaron en mí. Quiero destacar el agradecimiento muy especial a la maestra Rocío Menoni, que fue un apoyo constante. Cuando comencé este proyecto o esta idea, la llamé y se entusiasmó de verme y escucharme a mí tan entusiasmada. Ella desinteresadamente acompañó, compartió y transitó conmigo este taller y seguramente nos va a seguir acompañando. Agradezco también a mi hermana Georgina (artista plástica), que también colaboró y los niños se sientieron muy contentos, participaron de ese vínculo del arte en sus distintas manifestaciones.

-Ahora a fin de año han hecho alguna muestra los niños del taller, ¿verdad?

Claro, hicimos ya algunas muestras y vemos que es impresionante cómo se trabajó. En esas muestras principalmente se explicó cómo fue el trabajo durante el año y los niños también leyeron creaciones literarias de ellos. Fue algo muy entretenido. Pero estas muestras fue un recorte mínimo de todo lo que ganaron, de todo lo que se hizo en cada taller. Es difícil hacer una muestra porque, como digo, es solo una muestra de lo que se aprendió, lo que se adquirió en cuanto a la riqueza de esos encuentros. En cada encuentro se genera algo muy lindo, muy valioso, como el recuerdo que se lleva cada uno de esas vivencias, pero son cosas inmateriales, entonces para exponer no queda otra opción que hacer un recorte.

-Uno de los grandes valores de este espacio es contar con importante bibliografía orientada a los niños, ¿lo ve así?

Por supuesto. Es una literatura infantil sumamente variada, es muy importante la riqueza en la variedad de libros. Quiero agradecer también a las librerías de Salto, porque recorrí todas, agradezco también a las librerías de Montevideo y haber conocido a mucha gente.

-¿Qué se viene para el año próximo?

Para el año que viene pienso continuar también con mucho aprendizaje, porque desde el comienzo hasta ahora hubo un gran aprendizaje y crecimiento personal también para mí. Justamente es con ese aprendizaje que se proyectan muchas cosas para el 2023, así que estamos invitando a la gente a que se acerque, que conozca el lugar, que pruebe. Incluso una mamá este año me dijo que iba a probar y resulta que al niño le gustó tanto el taller que ya confirmó que estará el año que viene. Allí hay algo importante: le gustó al niño, porque los padres no pueden obligarlos, es algo que lo sienten los niños, que lo han vivido y les ha gustado. Les ha gustado también porque es un espacio muy lindo, que está muy bien pensado, donde se ofrecen cosas distintas, donde hay nuevos amigos.

-¿Qué podemos decir sobre ese libro que han editado?

Como siempre decimos, tratamos siempre de sacar lo mejor de cada niño, y acá en esta publicación está lo mejor de ellos y ellos están felices de mostrárselo a las familias, de compartir eso que han hecho ellos mismos. Una alegría enorme.