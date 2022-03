El suspenso abierto; Perú,Chile y Colombia: ¿quién?

Las Eliminatorias Qatar 2022 van llegando a su fin y aún hay tres selecciones de Sudamérica que pelean por obtener un cupo a la próxima cita mundialista mediante el repechaje. Tras jugarse la fecha 17, la selección peruana , chile na y colombia na se disputan el quinto puesto.

Luego de la derrota ante Uruguay en Montevideo, Perú tendrá la obligación de vencer a Paraguay en el estadio Nacional de Lima para no depender de otros resultados y acceder al repechaje. Los dirigidos por Ricardo Gareca le saca 1 punto de ventaja a Colombia y 2 a Chile, sin embargo, ambas selecciones tienen mejor diferencia de gol que los incaicos. Por otro lado, la selección colombiana tendrá una complicada visita a Venezuela sin jugadores importantes como: Juan Guillermo Cuadrado, Jerry Mina, entre otros. Si bien los ‘cafeteros’ dependen de lo que pase en el Perú vs. Paraguay, aún mantiene las chances de clasificar al repechaje. Otra selección que aún mantiene su fe intacta de llegar a Qatar 2022 es Chile, la ‘Roja’ cayó goleado en su último partido ante Brasil, sin embargo, de ganarle a Uruguay y si se dan otros resultados a su favor podría clasificar a la repesca. Finalmente, Brasil y Argentina buscarán continuar con su invicto en el proceso clasificatorio, son las únicas selecciones que no han perdido e intentarán cerrar de la mejor manera la Eliminatoria. Las principales miradas estarán en Lima, Santiago y Guayana, en donde jugaron las selecciones de Perú, Chile y Colombia, respectivamente. En el caso de Uruguay, hasta puede ser tercero después de Brasil y Argentina. La selección en manos de Diego Alonso ya con el boleto en mano y sin margen para la duda: será uno más.