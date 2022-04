El sueño mundialista de Mauro Arambarri «Que estemos los tres uruguayos»

El volante uruguayo del Getafe, Mauro Arambarri, confesó que sueña con ir al Mundial defendiendo a la celeste y que le gustaría estar en el plantel con Mathías Olivera y Damián Suárez. El salteño fue entrevistado en la publicación española «Marca», comenzó hablando del momento actual de los azulones que están con 35 unidades, cinco puntos arriba de zona de descenso y comentó.: «tal y como está LaLiga es muy igualado todo. Los equipos de abajo están sumando y eso nos tiene alerta. Lo importante es que, si conseguimos los puntos, los demás hagan lo que quieran». Consultado sobre su presencia en el núcleo final de Diego Alonso para el Mundial de Catar, expresó: «ojalá se dé, es un sueño para todo jugador. Creo que para el club también estaría bueno que estemos los tres uruguayos en el Mundial (junto a Olivera y Suárez). Va a depender de la pretemporada, de cómo arranque la que viene y hay que seguir trabajando duro». Sobre su renovación contractual (es pretendido por el Valencia) el surgido en Defensor Sporting no dudó en señalar: «es un tema que prefiero no hablarlo, ya que no está cerrado todavía. Vamos a ver qué pasa». Y terminó haciendo un pedido muy especial al Getafe: «estaría bueno que se hiciera una camiseta celeste para la temporada que viene, ¿no? Hay que decírselo a la marca para que la confeccione».