El sueño contemplado, el de ser profesional jugando en un equipo del exterior. Cecilia, a la italiana….

Va siendo consciente de lo que implica el logro: ser profesional en un equipo italiano, no es cosa de todos los días. Al fin de cuentas, CECILIA VEROCAI, es parte de un tiempo que no tiene ayer. Porque ahora el tiempo que viene, es emigrar. Nunca antes una salteña, dando ese paso como integrante de un equipo de Rugby. Producto de Vaimaca en primer turno, para que a su momento surgiese la chance de enrolamiento en la selección de Uruguay. Las salientes aptitudes la fueron potenciando, hasta que en las últimas horas, la información fue ganando espacios. No es para menos, Cecilia y María Eugenia Cruces, con destino a Italia. Las dos al Rugby profesional de aquel país. Calvisano es el nombre del equipo y allá van.

EL SUEÑO QUE SE VA CONTEMPLANDO

Con EL PUEBLO, Cecilia recala en el contratista Gustavo Morandi, a la hora misma de tender los puentes para que el hecho fuese posible, mientras Ludovico Guarneri, actuando como representante en Italia. En este caso para Salto es un hecho histórico: una rugbier con destino a Italia. «Uno siente que no solo se trata de una cuestión personal, sino que hace a la emoción de la familia y de mi club Vaimaca. Pasar de un sistema amateur de competencia a uno profesional, hay que suponer que todo irá cambiando, y como punto de partida la exigencia en el entrenamiento y el rigor de cada partido. Yo digo que esto se relaciona al sueño contemplado, porque nunca me aparte de este objetivo: poder jugar en el exterior»

EL CAMBIO GIGANTESCO

La Unión de Rugby del Uruguay amplificó la noticia y habla «del orgullo que supone para nuestro deporte, que dos deportistas como ellas den este paso». La propia Cecilia cimienta el pensamiento, «porque el cambio será gigantesco», pero relaciona el hecho a la evolución del Rugby en nuestro país. El crecimiento del que Salto no está al margen a través de Vaimaca. «Son puertas que se abren no solo para nosotras sino también para todas las soñadoras, comprometidas y apasionadas de este deporte. Es una manera de hacer crecer el nivel del rugby uruguayo ya que si bien hoy el foco está puesto en la captación de nuevas jugadoras, en enseñar y en transmitir, para quienes ya tienen un recorrido largo en el deporte hay pocas instancias competitivas para crecer como deportistas» . De lo que no hay dudas, es que para Cecilia Verocai, el valor la experiencia jugando a su favor, porque más allá de las competencias domésticas, su participación en torneos sudamericanos.

Cecilia en acción. En Vaimaca o en la selección celeste, una calidad en evolución. No por nada cruzará el Atlántico, para ser una más en el rugby de la península itálica.

UN CAMINO DE IDA

Recrear en EL PUEBLO, las fotos que hacen a la etapa clave de Cecilia en Vaimaca. Mientras ella admite que «jugar en Italia es acumular una experiencia, para que en su momento pueda ser volcada en nuestro país, aportando una cuota más a la evolución del Rugby». Para Cecilia, se trata de «un camino de ida». La firma del primer contrato y emigrar a Italia, es el paso inminente. Las dos son jugadoras de la selección uruguaya. Cuando la opción se planteó, a la salteña de la nueva historia le costó creerlo, «aunque era algo que me animaba a soñarlo», mientras un aspecto sabe que no es menor: «dedicarme ciento por ciento al rugby y es a partir de esa nueva realidad, que entendemos es posible acentuar el aprendizaje y vivir una experiencia como antes nunca. Esa es la mentalidad con la que vamos a Italia».