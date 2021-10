Nacional-Ceibal

Es noche de sábado. Dos partidos en el Dickinson, como arranque de la séptima fecha en la divisional «A». Con Nacional y Ceibal primero y ese signo de la duda. Porque el hecho es uno: ninguno de los dos con respuesta válida. Menos aún Nacional, que observa posiciones secundarias. No es normal en el caso tricolor. Cierto es que de mitad de cancha para arriba, el equipo de Junior Aliberti padece complicaciones. La tabla no miente.

En el caso de Ceibal, de los primeros 9 puntos rescató 7. El martes de esta semana, fue caída ante River Plate por mínima expresión. Le cuesta el gol al equipo de Julio Santín.

Al fin de cuentas, el favoritismo no existe. Ni uno ni otro. Por eso, el signo de la duda. Pero también la necesidad de evolución. Ganar: pero con mejoramiento incluído.

A LA CANCHA

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Sábado 16 de octubre. Campeonato Apertura. Divisional «A».

Hora 19.30′- Nacional vs Ceibal.

Terna José Gabriel de los Santos, I. Moreira, C. Gómez.