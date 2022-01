“El ser competitivos como empresas también pasa porque empecemos todos a entender que ser formales tiene beneficios”

Para Vera Facchín, Presidenta del Centro Comercial



Vera Facchín asumió la Presidencia del Centro Comercial e Industrial de Salto a poco de

terminar el 2021. En diálogo con EL PUEBLO analiza positivamente la evolución de la

actividad económica a nivel comercial y empresarial del departamento en pandemia, de

todas maneras, sigue latente la inminente apertura total de fronteras con Argentina, lo

que podría acarrear problemas a la economía de Salto.

¿Qué análisis hace de la evolución de la economía comercial de Salto?

El análisis que hacemos es que el 2021 fue claramente un año de recuperación después

de un 2019 en donde las ventas estaban muy por debajo de lo deseado, y el 2020 con una

pandemia profundizó ese aspecto bastante negativo. Lo que vimos de este 2021 es que

fue de plena recuperación en todos los sectores, algunos en mayor porcentaje, pero por lo

menos se ve un aire distinto que eso también lo terminamos notando en la confianza y

esperanza del empresario en que este 2022 será un año de mejores ventas, de una

actividad económica más dinámica e interesante.

económica?

Los dos sectores que fueron los más perjudicados en la pandemia, gastronomía y

hotelería, son los que más rápidamente se recuperaron, pero esto no quiere decir que los

haya hecho recuperarse plenamente de los efectos negativos de la pandemia. Por

ejemplo, vemos que hotelería en el 2021 tiene una recuperación del 57,4%, entonces lo

miramos y decimos, qué bueno que hotelería comenzó a dinamizarse y que tenemos un

efecto positivo en el turismo. Pero cuando se analizan los datos de 2020, vemos que

hotelería había caído un 62,3%. Entonces, el análisis que hacemos es que, si bien hotelería

crece un 57,4%, aún no logra recuperarse ni siquiera del efecto de la pandemia.

Gastronomía es un sector que también había sido duramente golpeado en pandemia,

recordemos que había estado también un 33% abajo en sus niveles de venta, y luego,

cuando empieza a dinamizarse la actividad y cuando el aspecto sanitario lo permitió con

los aforos correspondientes, empieza nuevamente a tener actividad y se recupera en un

17%. Pero también tenemos que considerar que estos dos sectores, por ejemplo,

hotelería, que tuvo del 100% de nivel de ocupación de la capacidad hotelera, en el 2021

tuvo ocupado un 17% de su capacidad. Entonces, los números hay que mirarlos, pero

también hay que analizarlos bastante porque no nos podemos quedar con la idea de que

turismo creció un 57,4%.

Otros sectores, como las distribuidoras de alimentos, crecieron un 4,4%, muy alineado a lo

que es la media nacional. Supermercados y autoservicio en un 1,8%. Tiendas y zapaterías

un 3,5%, este rubro también había sido duramente golpeado en la pandemia. Recordemos

cuando no había actividad social, este fue un rubro que tuvo que cerrar, es un año de

recuperación para ellos también. Muebles, artículos y productos para el hogar crecen un

1,5%, éste había sido de los sectores que, por la pandemia, la casa había sido una de las

estrellas porque todos le prestamos un poco más de atención, entonces en el 2020 no fue

de los sectores que más sufrieron. Igualmente, en este año 2021 igualmente tiene un

espacio de crecimiento frente al 2020. Estos es básicamente lo que medimos en base a

siete sectores que nos proporcionan empresas socias y que nosotros hacemos el

promedio y el análisis de cuál es el crecimiento de la economía en base a estos sectores,

por lo que consideramos que ha crecido un 2,5%.

¿Es decir que la actividad económica de Salto acompañó también de igual manera lo

ocurrido a nivel nacional?

El crecimiento de la economía del país en el tercer trimestre fue de un 2,7%, pero en

términos interanuales la economía del país creció un 5,2%.

la inminente apertura de la frontera con Argentina, por lo que se venía trabajando junto

al gobierno nacional, ¿en qué quedó ese tema?

piloto que tenemos la certeza que va a salir, que viene dado un poco con la posibilidad de

la micro importación. De todas maneras, seguimos insistiendo en que debería ser en un

conjunto de medidas que atiendan a esta diferencia cambiaria.

Concordia y Salto. Con la apertura parcial de fronteras, ¿se ha notado algún tipo de

variación en materia de ventas en nuestra ciudad?

abril de 2020 cuando los puentes estaban cerrados y hubo un incremento en el nivel de

ventas mucho más notorio, que si después analizamos los gráficos del nivel de actividad se

verá claramente que fue descendiendo, no llegamos todavía a una actividad preocupante

de trasiego de compras hacia el otro lado. Pero es un hecho que, de abrirse las fronteras,

si hoy fuera esa hipótesis, estaríamos en un escenario bastante complejo para nuestros

comercios de frontera y de Salto sobretodo.

En general los costos asociados a lo empresarial siempre ha sido un gran reclamo del

sector, por eso nosotros como gremial empresarial estamos trabajando en bajar costos a

las empresas en todos los sentidos, es hacerlas competitivas. Recientemente firmamos un

convenio con ANTEL para bajarle la tarifa a todos nuestros socios, estamos generando

contactos con UTE de manera que también nuestros socios o nuestras zonas de frontera

puedan tener costos diferenciales para poder ser competitivos. Si logramos bajar los

costos de las empresas, será también un aporte importante para poder ser competitivos.

salteñas, que habían tenido que enviar a muchos de sus trabajadores a seguro de paro?

Prácticamente ya no hay personas en seguro de paro. Por ejemplo, en hotelería, que fue

el sector que más rápidamente se ha recuperado, podría decirse que ya no tiene personas

en seguro de paro. Y este es un dato bien interesante, porque si miramos la tasa de

desempleo que tiene Salto, es superior a la media nacional. Salto tiene un 12% de

desempleo cuando la media nacional ronda en el 9%. Y si analizamos industria y comercio,

aumentó el nivel de ventas, pero también aumentó la cantidad de gente empleada. Esos

son datos que analizamos y vemos positivamente que cuando la actividad comercial se

dinamiza, también se moviliza positivamente el empleo en la misma proporción. Lo mismo

pasa en la cantidad de empresas cotizantes en BPS, que aumentó la cantidad de

empresas, hay mayor formalidad.

El ser competitivos como empresas también pasa porque empecemos todos a entender

que ser formales tiene beneficios. Entonces, tenemos que apuntar a que las empresas

formales tengan beneficios en sus facturas de ANTEL, como hicimos recientemente a

través de un convenio para nuestros socios, que además tengan beneficios tributarios y en

las facturas de UTE. Ser formal genera también empleo de calidad, que eso lo vimos con la

pandemia, que aquellos que no estaban adentro de la formalidad no tenían mecanismos

para poder salir adelante y que los seguros de desempleo fueron soluciones mucho más

amigables.

Lima tomara medidas como la suspensión del desfile de carnaval. En el diálogo que el

Centro Comercial mantiene con el gobierno, ¿se está discutiendo la posibilidad que se

repita el cierre de las termas como pasó el año pasado en Semana de Turismo?

del buen manejo sanitario, y el gran riesgo que nos preocupa es justamente lo sanitario y

qué restricciones de movilidad puedan llegar a plantearse. La hotelería viene con dos

temporadas de turismo que estuvo cerrada, recordemos que la primera en abril de 2020

en pleno sufrimiento de la pandemia, y en el 2021 fuimos el único destino turístico que

estuvo cerrado en el país, eso le afectó duramente y significó gran parte de ese 62,3% a la

baja. Entonces, sin duda que nos preocupa lo sanitario, estamos a lo que disponga el

Ministerio de Salud Pública, pero también tenemos que ver que hotelería y turismo en

general han hecho muy bien las cosas, hubo convenios muy importantes con la

Universidad de la República en donde se pudo comprobar que no se encontró COVID en

las aguas termales, nunca hubo un foco de COVID en ningún centro termal y en ningún

hotel. Son cuestiones que tenemos que empezar a ver que si se cumplen los aforos y los

protocolos podemos generar un turismo que esté en los términos correctos para todos y

que podamos disfrutar, y a la vez no complicar a la economía de nuestro departamento.

Hicimos una encuesta a nuestros socios, y la sensación que el 2022, si la pandemia y lo

sanitario lo permiten, será un año de plena recuperación, de generar, de crear, de

dinamizar, de poder hacer todas aquellas cuestiones que la pandemia no nos permitió.

Entonces, las proyecciones en sí son de poder seguir creciendo, fortaleciendo al

crecimiento empresarial. Nosotros desde la gremial debemos apuntar a profundizar y a

potenciar ese crecimiento que están teniendo nuestros comercios de Salto.

PERFIL DE VERA FACCHÍN

Casada, tiene tres hijas.

Es del signo de Aries.

De chiquita quería ser Contadora.

“Tengo tres hijas mujeres, en mi casa no se habla de fútbol”.

¿Alguna asignatura pendiente? “Los desafíos forman parte de mi vida, mi esencia es muy

inquieta, entonces trato de tener siempre nuevas metas que me mantengan activa”.

¿Una comida? El asado.

¿Un libro? “21 lecciones para el Siglo XXI” de Yuval Noah Harari.

¿Una película? “100 metros”

¿Un hobby? El ciclismo.

¿Qué música escucha? Música movida para hacer deporte y mantener la motivación.

¿Qué le gusta de la gente? Que sea frontal, la franqueza y la honestidad.

¿Qué no le gusta de la gente? La pasividad.