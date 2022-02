El Sello de la Historia llega en modo radio

Cumpliendo con uno de propósitos trazados, el de la divulgación histórica El Sello de la Historia se propone despejar los caminos del ayer para que los puedas transitar y conocer hoy, en una propuesta radial para la mañana de domingo.



La columna será parte de la propuesta que conduce Pedro Peralta por FM Impactos.

Se dice por ahí que no sirve vivir de recuerdos….. pero peor debe ser olvidarse de los sellos, por eso junto al Sello de la Historia se invita a viajar en el tiempo y revolver esos recuerdos que están dormidos o que tal vez recién en el programa la audiencia se entere que existían. Así llega El Sello de la Historia modo radio.

Entre suceso y suceso se llevará a cabo un espacio interactivo con preguntas cortas. Ä modo de adelanto se van proponiendo estos desafíos: ¿Como es el nombre real del conocido muelle negro y qué compañía de ferrocarril lo operaba? En el programa radial se rememorarán hechos trascendentales de nuestro departamento que en su momento cobraron gran relevancia, hechos que no se conocieron, lugares y situaciones que hasta hoy generan dudas…. repasar el nomenclator de sus calles e investigar sus nombres, entre otras realidades que hacen a la historia de Salto.

Uno de los sucesos que rememoró El Sello de la Historia en su redes y que tuvo gran impacto fue el que acaeció hace cuarenta y cuatro años atrás

a 205 km de Salto.

“Un día como hoy…muy caluroso…de esos veranos que se hacen sentir tanto en nuestra ciudad de Salto como tambièn en la ciudad màs norteña del país, claro con este dato ya sabés de que ciudad estamos hablando…..El Sello de la Historia te transporta 44 años atrás en el tiempo y te situamos en la ciudad de Artigas justo un 10 de febrero del año 1978 para ser màs exactos.

Sobre las 11 y 20 de la mañana de ese caluroso dìa un aviòn Douglas C-47 A …..CX-BJH….T-511…. operado por TAMU (Transporte Aéreo Militar Uruguayo) cabe acotar que éste modelo se lo conoce como un DC 3 para la aviaciòn civil, llegaron al Uruguay en el año 1948.

Se dispone a decolar de la pista del Aeropuerto de Artigas con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco (Montevideo), en un vuelo regular de TAMU.

Su dotaciòn contaba con 6 tripulantes y 38 pasajeros.

Segundos después de haber decolado a una altura aproximada a 70 metros del suelo quedó «en bandera» se denomina así cuando un motor falla. La aeronave de forma precipitada cae a tierra dejando el trágico saldo de sus 44 personas a bordo fallecidas, tras la caída y posterior incendio de la aeronave.

Ese triste acontecimiento se trata de la peor tragedia aérea de la aviaciòn uruguaya en su historia hasta el momento en su territorio.

Como dato para agregar está lo aportado por Julio Morán, militar que operaba en el aeropuerto de Artigas narró en su momento que minutos antes del despegue uno de sus dos motores tuvo que ser asistido por un tractor para encender, lo hicieron utilizando una correa y de esta forma es que ese motor encendió y quedó operativo para posteriormente despegar.

Cabe acotar que el vuelo hacía el recorrido desde Montevideo hacia nuestra ciudad de Salto de nuestra ciudad a Artigas para retornar a la

capital del paìs.

Una aporte más de El Sello de la Historia …un informe no de los màs gratos pero que forma parte de nuestra historia como país…”