El sector ganadero de las Américas defiende su papel en sostenibilidad

El sector ganadero de las Américas debe estar presente en todas las negociaciones ambientales internacionales para mostrar los avances realizados a favor de una mayor sostenibilidad, que hoy lo han posicionado como parte de la solución a la crisis climática. Así lo afirmaron especialistas de la región reunidos en Buenos Aires, en el Seminario Regional El camino de la sostenibilidad en la producción ganadera de las Américas. Fue un debate organizado por la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) y la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), junto al Consejo de Exportadores Lácteos de Estados Unidos (USDEC) y la Federación de Productores de Leche de Estados Unidos (NMPF). La actividad se desarrolló en el auditorio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y contó con la participación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Se trató de un espacio en el que se dieron a conocer datos, evidencia científica e información sobre el aporte de la ganadería. En distintos paneles, especialistas discutieron sobre formas de reducir el impacto ambiental y cómo alcanzar una producción sostenible y rentable. Además, demostraron cómo el sector ganadero y el comercio de productos pecuarios contribuyen a la construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles y a la seguridad alimentaria.

El Director General del IICA, Manuel Otero, compartió un panel acerca de los desafíos para América Latina y la ganadería global frente a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas (COP 28) que tendrá lugar a fin de año en Dubai. Los otros oradores fueron Jaime Castañeda, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Exportadores Lácteos de Estados Unidos (USDEC), Eduardo Schwerter, presidente de FEPALE, y Nick Gardner, Vicepresidente Senior para Sustentabilidad y Asuntos Multilaterales de USDEC.

Castañeda puso el acento en la necesidad de fortalecer la imagen del sector ganadero como parte de la solución a la crisis climática global y además subrayó el papel clave en lo económico y lo social que cumple, en particular, el sector lechero en Estados Unidos y en todo el continente americano.

Señaló además que la ganadería es vulnerable al cambio climático y que la narrativa que la presenta como un causante de la crisis ambiental debe ser enfrentada con datos de realidad basados en ciencia y en investigación. “Tenemos que promover sistemas agroalimentarios más sostenibles, pero impulsados por la ciencia y la evidencia empírica, evitando enfoques ideológicos o filosóficos. Hemos recibido un ataque muy frontal y por eso a veces nos hemos puesto a la defensiva. El sector ganadero, y el lechero en particular, hace un aporte fundamental no solo en alimentos, sino también es un gran dinamizador de la economía”, dijo Eduardo Schwerter.

El líder empresario chileno también explicó que la ganadería juega un rol importante en la nueva economía circular, ya que las vacas son recicladoras de pasto, tallos de maíz, paja de trigo y otros subproductos, compuestos en gran parte de celulosa y lignina no utilizables por los humanos, y la transforma en alimentos de alto valor biológico.

A su vez, Manuel Otero señaló que la ganadería explica la mitad del PIB agrícola de América Latina y el Caribe y que genera divisas por 23 mil millones de dólares, con la carne bovina, y cerca de 3 mil millones con productos lácteos.

“La ganadería en la región ha realizado importantes avances hacia la transformación de sistemas ganaderos sostenibles, con estrategias para reducir los impactos en agua, suelo y emisiones, incluyendo desarrollo tecnológico y adopción de buenas prácticas. Tenemos que demostrarlo ante los diferentes foros internacionales”, señaló.

Otero consideró que la agricultura no puede estar más ausente de las negociaciones ambientales. En ese sentido, contó las actividades que se realizaron en la COP 27, en Egipto, en el Pabellón de la agricultura sostenible de las Américas, instalado por el IICA, que volverá a instalarse en la COP 28.

“Desde el IICA –concluyó- enfatizamos que la agricultura es parte de la solución, no parte del problema. Algunos sectores pretendieron poner al sector agropecuario en general, y a la ganadería en particular, como el villano de la película. Esto no lo aceptamos y estamos dando la pelea. Vamos por el buen camino y es cuestión de persistir en el esfuerzo”.

eurocarnedigital