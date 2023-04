El salteño engordará la billetera. Gastón Silva le ganó la batalla a Independiente: hay que pagarle

Ayer viernes, a través de un comunicado, FIFA anunció que Independiente de Argentina fue condenado a pagarle US$ 1.650.000, más un 15% de interés anual desde el 10 de diciembre de 2022, al uruguayo Gastón Silva por una deuda que mantiene la institución con el futbolista, que jugó allí entre 2017 y 2020. Además, deberán desembolsar US$ 300.000 en concepto de penalidad contractual. Independiente está en medio de un crisis muy grave y deberá pagar la cantidad mencionada en 45 días; si no, quedará inhibido para incorporar jugadores. El defensa salteño había llegado a un acuerdo por un plan de pagos, pero el equipo de Avellaneda no cumplió siquiera con la primera cuota. La institución podrá recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, pero es poco probable que eso suceda. Cabe recordar que Fabián Doman renunció a la presidencia el pasado martes 11 debido a la crisis que atraviesa el club, que debe más de US$ 23.500.000 a jugadores y equipos.