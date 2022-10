El Salteño del Futbol Sala en la «A» y en la «B». Suena el silbato y entran a jugar

Tres partidos hoy sábado y uno mañana domingo, marcarán el inicio del Campeonato Salteño en la Divisional «A» del Fútbol Sala. De acuerdo al cronograma pactado, hoy con triple jornada en el Polideportivo de Ferro Carril, a las 18, 20 y 22 horas. En este orden se enfrentarán Atlético Juventus vs Dublín Central, Universitario-Tigre y Ceibal vs Almagro. El domingo a las 19 horas igualmente en el Polideportivo, Ferro Carril vs Salto Rowing Club.

En la Divisional B en tanto, hoy sábado, con tres partidos en el gimnasio de Universitario: Peñarol vs Parque Solari; River Plate vs Progreso y Huracán vs Sud América, a las 18, 20 y 22 horas.

Mañana domingo con estos tres partidos para tener en cuenta.

Hora 19: Gladiador vs Palomar. Gimnasio de Universitario.

Hora 21: Sportivo Rodó vs Sol de América. Polideportivo de Ferro Carril.

Hora 21. San Isidro B vs Cerro. Gimnasio de Universitario.