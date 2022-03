El saber no ocupa lugar Más allá de lo curricular

Lo académico y lo recreativo son una protección contra el

deterioro cognitivo del adulto

Rodrigo Cuenca es Licenciado en Sicología de la facultad de la UDELAR, contando con una Maestría en Neurosicología de la Universidad de Miguel de Cervantes de España, un Doctorado en Neurociencias Cognitivas en universidades de Buenos Aires y varios posgrados en cognición y neurosicología en el adulto mayor. Por ello fue fuente de consulta sobre el resultado que tiene en los adultos , la participación en las propuestas educativas y recreativas.

El punto es que para el profesional “lo académico y lo recreativo protegen contra el deterioro cognitivo que se comienza a ver en la adultez” Para tomar un punto de referencia , le propusimos enfocarnos desde la edad de la jubilación, los 60 años .

Cumplir un sueño, estimular las neuronas, tener objetivos

“ Yo creo que después de la jubilación parece como que hay un espacio vacío, pero me pare-ce que se pueden aprovechar todos los temas que tienen que ver con lo académico y lo re-creativo para el adulto.” comenzó señalando. “ Hay múltiples puntos de vista como para trabajar desde lo académico. Por un lado po-demos focalizarlo desde el punto en que ese adulto puede realizar el sueño que no pudo

cumplir en algún momento de su vida de estudiar una carrera. Ese puede ser un punto que me parece muy interesante. Que ese adulto pueda encontrar el objetivo en un deseo des-de la educación y terminar algo que dejo atrás hace mucho tiempo .”

“Segundo , me parece muy importante, y es algo que vengo trabajando hace mucho tiempo, que es el buscar factores que tienen que ver con lo académico y la estimulación cognitiva . Lo académico como un factor muy protector y muy favorable para poder sostener todos los procesos cognitivos. Cuando uno hace una formación académica ya sea curri-cular o no, no importa si es de universidad o un profesorado o algún curso , lo que hace es tratar de mantener esas funciones que con la edad se van deteriorando , como la memoria que llega a un umbral y desde ahí baja, se va deteriorando lentamente en una vejez normal. No estamos hablando aca de una patología neurológica o siquiatrica, sino de una vejez normal. Entonces lo que hacen los factores académicos es que son como protectores y estimulantes de neuronas, fortalecen las conexiones neuronales, entonces yo lo recomiendo mucho”.

Me parece que por ahi el adulto tiene como un factor importante como para sostenerse y no depender de otras personas o de permanecer en actividades como estar todo el día en la casa mirando tele, o salir a caminar o hacer siempre lo mismo porque eso es algo que lo he escuchado mucho, yo trabajo con adul-tos mayores hace muchos años y es como que siempre están en la misma, la casa , los mandados. Para mi como factores protecto-

res y de estimulación cognitiva, la formación académica después de la jubilación me pa

rece importante como algo de disfrute y de recreación.

Una etapa de disfrute y sociabilización El profesional continuó enumerando los beneficios que implica la actividad mental para los adultos “El estudio en esta etapa (post jubilación) uno lo toma como mas disfrutable porque no hay apuros en terminar una materia , si demoramos 2 o 3 años en hacer un año de carrera no pasa nada porque lo que estamos haciendo es mover el cerebro, tenerlo activo, no dejarlo quieto. Y estar activo en un ámbito que es muy fortalecedor para el adulto mayor, lo académico, lo recreativo, con los vínculos sociales que esto conlleva.”

“Lo recreativo suma porque a través del juego el adulto también aprende y sobre todo fortalece los procesos de memoria y atención que también se nos va desgastando. No es lo mismo la atención a los 25 que a los 60 años, uno tiene un tiempo de respuesta más lento, por ejemplo al conducir un auto. Entonces a eso ayuda también , a como manejar las cosas en tercera dimensión .”

“El lenguaje también es un deterioro pero un poco menor que empieza a afectar al adulto , y hay que aprovechar la capacidad ejecutiva que tiene el adulto mayor para organizarse, para planificar y ejecutar cualquier tipo de actividades, entonces si lo trasladamos a lo académico es primero sentarse en su espacio de estudio, después buscar la bibliografía y buscar el material para leerlo, ejecutar para poder hablar en clase.”El que el adulto se integre al ámbito académico implica también un importante intercambio generacional, y el relación a este aspecto Cuenca sostiene que “ese intercambio intergeneracional al adulto le sirve para socializar, y en eso hay que desestructurar el tema de que solamente pueden ir a la universidad quienes hayan terminado 6to de liceo con 18 o 20 años, sino que uno con 65 años perfectamente puede hacer una carreara. Si nos

onemos a pensar el tema de la longevidad ha crecido bastante , gira en los 80 , 90 años, entonces si lo pensamos desde los 65, 75, 85 años, tenemos 20 años por delante y no solo podemos recibirnos de una carrera universitaria sino que hasta podemos trabajar un poquito de eso” “Optar por lo académico se puede tomar como una meta del adulto , pasa mucho con el adulto que cuenta que le quedó pendiente hacer una carrera terciaria por varios motivos, por la distancia, porque tuvo hijos, porque no pudo económicamente, y en Salto hoy día hay un abanico muy importante de carreras técnicas, cortas , entonces es muy importante no solo para borrar esa brecha generacional sino para que el joven empatice y sepa que hay un lugar y un espacio para muchos, para todos.”

Rodrigo Cuenca , en el marco de sus actividades en su profesión de sicólogo dedicado sobre todo al adulto mayor, cuenta con un centro , una asociación civil para trabajar estos temas. “Dejamos el espacio fisico donde funcionaba nuestro centro por la pandemia por-que se complicó el tener que cubrir los gastos , pero seguimos funcionando como asociación y hacemos algunos talleres. Yo siempre focalizo con los procesos cognitivos, con esa condición del ser humano de aprender y llevar a la práctica, y ese es mi punto, cómo trabajar eso en el adulto mayor. Siempre focalicé mi trabajo en cómo mantener el cerebro del adulto activo para proteger cualquier tipo de enfermedad neurológica , en este caso algún tipo de deterioro cognitivo leve o alguna demencia que a veces es inevitable pero que al menos se puede contrarrestar a que sea el deterioro muy rápido.” Los nuevos aprendizajes son esenciales como factor fortalecedor .”Los idiomas son puntos de aprendizaje tan importantes como otros, por ejemplo el ajedrez que para algunos adultos es algo nuevo eso es siempre muy fortalecedor.” Cuenca asegura que cuando el adulto mayor pone en practica el ejercicio desde lo académico o lo recreativo , se ven los resultados a través de los trabajos técnicos de evaluación que se realizan desde la atención profesional , pero también por la devolución que hace la familia.

“Los resultados los vemos cuando la familia manifiesta que es impresionante como la persona mejoró, cuando cuentan que puede hacer las cosas solo, que no se olvida tanto como antes, los que trabajamos en este am-bito vemos los avances a través de la familia pero aplicamos evaluaciones neuropsicologíacas que allí podemos ver el avance del paciente desde otra perspectiva” Rodrigo Cuenca y un equipo de personas que trabajan desde lo recreativo comenzaron este sábado con una serie de talleres de estimulación cognitiva para adultos con vida activa, con grupos de 5 a 10 personas.

UNI 3: “Que el adulto se sienta integrado, eso nos parece sensacional”

Más de 20 talleres dictará UNI 3 este año, en un año muy especial por el hecho de que ahora cuenta con un local propio, completamente nuevo, en la esquina de Rivera y Las Piedras. Eso no es poca cosa y genera una alegría y emoción que Esther María de Souza de Silva, su Presidente, no puede ni quiere ocultar. Con ella, vinculada a la institución desde hace unos 30 años, conversó EL PUEBLO de esta manera:

¿Por qué es importante seguir aprendiendo, haciendo cursos?

Siento que en todas las etapas de nuestra vida es importante seguir aprendiendo, esto nos permite estar activos, relacionar-nos, compartir con otras personas, es una oportunidad para salir de tu casa, seguir conociendo gente. Por eso que Uni 3 per-mite que cada uno se sienta útil dentro de todo el medio social en que se desempeña. Hoy en día, en un mundo tan complejo, Uni 3 nos ayuda a poder adaptarnos, para tener compañía con otros, agilizar nuestra mente, o nuestro cuerpo por ejemplo a través del taller de danzas… Está también el coro, que nos ayuda con todos nuestros sentimientos.

Siento que en todas las etapas de nuestra vida es importante seguir aprendiendo, esto nos permite estar activos, relacionar-nos, compartir con otras personas, es una oportunidad para salir de tu casa, seguir conociendo gente. Por eso que Uni 3 per-mite que cada uno se sienta útil dentro de todo el medio social en que se desempeña. Hoy en día, en un mundo tan complejo, Uni 3 nos ayuda a poder adaptarnos, para tener compañía con otros, agilizar nuestra mente, o nuestro cuerpo por ejemplo a través del taller de danzas… Está también el coro, que nos ayuda con todos nuestros sentimientos. En otras épocas era más difícil que el adulto mayor saliera de la casa, ¿verdad? Sí, algo que me parece muy importante es que antes yo veía a mis abuelos, mis tíos, llegar a cierta edad y que se pasaban sentaditos en la casa mientras la vida transcurría.

No tomaban ninguna resolución, les transcurría la vida y no hacían otra cosa. Por eso una cosa que nos llena de satis-facción a todas las personas de Uni 3 es poder brindar tantos talleres dentro de esta institución, lo que nos da la posibilidad de descubrir cosas muy interesantes.

No tomaban ninguna resolución, les transcurría la vida y no hacían otra cosa. Por eso una cosa que nos llena de satis-facción a todas las personas de Uni 3 es poder brindar tantos talleres dentro de esta institución, lo que nos da la posibilidad de descubrir cosas muy interesantes. Y continuar desarrollándose de alguna manera…

Claro, en los talleres manuales la gente desarrolla sus destrezas, los que nos movemos con el cuerpo hacen que no nos quedemos sentaditos en una silla, movemos los músculos y no andamos con esos problemas de “¡ay mi rodilla!, o “no puedo caminar”. Hay algunos talleres que nos dan un espacio para despertar nuestras emociones, por ejemplo el coro, que es un orgullo tener el coro que tenemos, nos abre la puerta a la música, algo muy importante, que nos transporta, principalmente cuando ya somos grandes escuchamos algunas músicas, algunos cantantes, orquestas, que nos traen muchas cosas a la memoria y eso lo podemos compartir con esta nueva generación que tenemos ahora. Eso nos hace mucho pero mucho bien.

Y ustedes también proponen otras actividades además de brindar talleres…

Es cierto, también realizamos cierto tipo de actividades sociales para confraternizar entre nosotros, como por ejemplo un bingo, un té, los bailes, ahora que vamos a tener también el tango y le pedimos a los caballeros que vengan a bailar con sus parejas, que vengan a averiguar para que vean qué interesante va a ser. Esto nos permite también encuentros interdepartamentales, encuentros nacionales, donde también conocemos integrantes de otras organizaciones y eso nos permite esta institución en especial, y son cosas que nos hacen bien siempre.

¿La casa nueva da más posibilidades? Tenemos más posibilidades de integrarnos y de seguir creciendo personalmente. Eso es una de las cosas que decimos, que seguimos creciendo, nosotros le brindamos a Uni 3 y Uni 3 nos brinda a nosotros. Eso de juntarnos con otras instituciones, de escribirnos ahora que la tecnología lo permite,, eso nos hace un bien muy especial. Por eso también tenemos dentro de nuestros talleres el de manejo de celulares, para que nuestros mayores, y yo mismo me incluyo, podamos manejar mejor esa tecnología para poder comunicarnos. Eso nos permitió hacer muchas cosas en la pandemia, eso nos dio vidala pasamos muy bien.

Tenemos más posibilidades de integrarnos y de seguir creciendo personalmente. Eso es una de las cosas que decimos, que seguimos creciendo, nosotros le brindamos a Uni 3 y Uni 3 nos brinda a nosotros. Eso de juntarnos con otras instituciones, de escribirnos ahora que la tecnología lo permite,, eso nos hace un bien muy especial. Por eso también tenemos dentro de nuestros talleres el de manejo de celulares, para que nuestros mayores, y yo mismo me incluyo, podamos manejar mejor esa tecnología para poder comunicarnos. Eso nos permitió hacer muchas cosas en la pandemia, eso nos dio vidala pasamos muy bien. ¿Y la respuesta de la gente cómo es? Notamos que hay mucho entusiasmo en el medio, principalmente ahora que estamos

con la casa nueva. Tenemos una cantidad de talleres que estamos ofreciendo y ha ymucha gente de todas las edades que se están acercando a nuestra institución. De esta manera se pueden contemplar todas las expectativas, por ejemplo está el taller de juegos teatrales, que en realidad pueden asistir desde los 14 años, y es importan-te que estén juntos, mayores con jóvenes y adolescentes, eso también nos da vida, porque sinceramente te digo que por mi experiencia propia, veo muchísima gente que antes ni salía con sus nietos y ahora van a un lado o a otro, los traen acá a Uni 3…Sinceramente para nosotros, Uni 3 es algo muy importante y que al adulto mayor se lo mire diferente, que esa mirada que tiene la sociedad sobre el adulto mayor sea distinta y sea una mirada que lo haga sentir integrado al adulto, eso nos parece sensacional.

LOS TALLERES: Crochet, Portugués, Inglés, Juegos teatrales, Coro, Bijou, Tallerpsico-lógico para adultos, Confección de ropa, Guardas en cinta y punto cruz, Pintura alóleo, Pátina decorativa, Tejido a mano, A puro cuento y poesía, A mi manera (dan-zas),Cocina práctica, Pintura en tela, Ajedrez, Tapiz, Bordado Ruso, Yoga, Tango,Informática, Manejo de celulares.

Comisión del barrio Baltasar Brum, donde los cursos ayudan “mejorar el perfil laboral”

y a “enriquecer los vínculos sociales”

La comisión del barrio Baltasar Brum, cuyo local se ubica en Chiazzaro 1085, tiene una vida de casi 40 años, y una especial atención desde siempre a brindar cursos para personas de diversa edad y no únicamente del barrio. EL PUEBLO conversó con quien la preside actualmente, Fiorella Zucchi, y con una referente que cuenta con más años de trabajo en la comisión, Laura Rutigliano.

Ambas explicaron que en el principio se empezó con una biblioteca, donde principalmente se atendía a estudian-tes, luego todo fue creciendo y se fueron sumando cur-sos y talleres de diversa índole. Luego explica Fiorella: “además, en principio los profesores eran honorarios y se abarcaba casi exclusivamente a personas de la terce-ra edad, eso fue cambiando. Ahora son cursos que se co-

bran, porque a los docentes se les paga. Si bien hay una fuerte tendencia a la gente mayor, tenemos incluso 4 o 5 cursos que apuntan a niños y también vienen personas de mediana edad, sobre todos a cursos que ayudan para una salida laboral, como costura o cocina, cosas que ayudan a mejorar el perfil laboral. Después tenemos las “parroquianas” de siempre, que utilizan los cursos para la socialización, van y conversan, comparten el té, comparten charlas, eso fue algo que se extrañó y se reclamaba mu-cho durante la pandemia”.



PARA TODO PÚBLICO

Aclara la Presidente que los cursos están dirigidos “a todo público, a quien le interese”, y agrega: “como cometario te digo que el año pasado tuvimos 5 o 6 niñas de Aldeas de la Bondad, que hicieron danzas y pintura. La idea es brindar el espacio para que se hagan cursos, talleres, jornadas. No tiene sentido tener un salón cerrado, lo importante es que haya movimiento y actividad. Siempre tratamos de actualizarnos, no es fácil, pero tratamos de hacerlo para ayudar a la comunidad. Por eso hay cursos que están desde hace muchos años y otros que hemos ido incorporando en el transcurso del tiempo. Si bien son cursos básicos, siempre se ven los resultados, por ejemplo cuando llega fin de año.

APRENDER Y COMPARTIR

“Para muchas de las personas que concurren, es un espacio para compartir, charlar, para hacer catarsis”, dice con énfa-sis Fiorella, y prosigue: “Hay grupos que vienen desde hace muchos años, que si bien trabajan, también generan esa otra parte de la socialización, como el té, la merienda compartida, entonces se generan vínculos muy afectivos. Además, noso-tros brindamos cursos no solo en la parte social, también en la parte de bienestar de la salud, que es la parte de gimnasia, yoga, cursos que tienen una gran demanda, y las personas se sienten cómodas. En cuanto a la tercera edad, es una edad complicada pero los docentes siempre están adaptándose a ello, adecuando el trabajo, sobre todo atendiendo a la de-presión y todo esto que hemos vivido con la pandemia. Para determinadas personas son una necesidad estos encuentros, son espacios para que los asistentes puedan sentirse a gusto y sacar provecho”.

UNA AYUDA PARA MANTENERSE VIVO

Al pedírsele a Fiorella una opinión personal sobre por qué cree que es importante continuar aprendiendo más allá de lo estrictamente curricular que haya transitado la persona a lo largo de su vida, reflexiona: “Adquirir conocimientos, es-tar siempre aprendiendo y generando cosas nuevas permite que se abran otros caminos, o ayuda a ejercitar la mente, a evitar problemas… Por ejemplo los cursos de crochet, de te-jido, ayudan a la motricidad, todo eso está muy bueno. O por ejemplo Alfabetización Digital, que significa ir aggiornando a las personas a la tecnología, a la vida digital, que para algunos es un tabú, para otros es al menos difícil; entonces esto los hace sentir no tan aislados, sirve para integrarse y gene

ra siempre cosas buenas, así que es muy importante abrirse a nuevos conocimientos en distintas áreas, eso te mantiene activo, te da motivos para vivir el día a día, te mantiene vivo. Por eso para mí también es importante sentirme útil en eso, ayudando a la gente que viene, de mi querido barrio y de toda la comunidad”.

LAURA RUTIGLIANO: ASISTIR A CURSOS “FORTALECE A LA PERSONA”

Por su parte, Laura explica que “Hay como dos grupos de per-sonas que vienen. El que viene por interés de aprender algo nuevo, y cuando encontró los conocimientos que quería deja de asistir, y después está el grupo que viene por muchos años y que busca justamente estar en grupo, no estar solos, en general personas mayores que esto los ayuda mucho, no es solo aprender en un curso, es también compartir vivencias, información, cumpleaños…Es gente que no quiere dejar de venir”. En cuanto a la importancia de aprender, sobre todo para personas de la tercera edad, dice Laura: “El clima es de camaradería, amistad, alegría, por eso la gente va con mucho entusiasmo.

Eso ayuda a la autoestima, combate la soledad, le da seguridad a la persona de tener a otros que la escuchan, la ayudan, y ahora con el whatsapp se va reforzando la unión y el bienestar de la persona. Pienso que esa cita de todas las se-manas, cumplir un horario, prepararse para ir, para salir, todo eso motiva, da ánimo, fortalece, enriquece la comunicación y los vínculos sociales”.

MAÑANA COMIENZAN INSCRIPCIONES

Las entrevistadas recordaron que mañana lunes comienzan las inscripciones para todos los cursos, que son: manualidades, teatro para niños y adultos, crochet, danza para niñas, alfabetización digital, pintura para niños, artes decorativas, yoga, yoga para niños, tejido, bordado, costura, cocina, gimnasia recreativa, zumba.

“Somos un espacio cultural”

Alberto Chiriff, Espacio Eduardo Piñeyro

EL PUEBLO dialogó con Alberto Chiriff, coordinador del Espacio Eduardo Piñeyro, dependiente del área de Cultura de la Intendencia de Salto sobre las múltiples actividades que vienen desarrollando.

“Somos responsables de una vieja tradición de la cultura de Salto comenzó diciendo Chiriff de venir reclamando un espacio físico para la formación cultural. Asumimos la responsabilidad de ser un poco los herederos de eso, porque los talleres municipales estaban desperdigados por los barrios, y ahora tener este local, para mí es un logro para la cultural salteña”.

“Parece mentira que para la tradición artística que tiene Salto que no hubiera nada, porque uno va por ahí y se encuentra con una casa de la cultura o centro cultural. No queremos ponernos como casa de la cultura porque ahí es donde habita la cultura, algo que ya es obsoleto. Y centro cultural tampoco, porque hace referencia a un lugar donde se concentran las cosas, por eso nosotros le llamamos Espa-cio, que es para la formación artística. También trabajamos en los barrios, entonces no podemos ser ni centro ni casa de la cultura, somos un espacio cultural”.



“Cuando teníamos casi pronto para arrancar viene la pandemia. Entonces, hicimos una experiencia virtual como hizo toda la educación en Uruguay y en el mundo, pero no era lo mismo. Entonces, seguimos preparándonos para cuando se dieran las condiciones como las que se dieron este año. Hace dos años que la gente se inscribe, porque el año pasado hicimos las inscripciones y de nuevo se suspendió. Estábamos todos ansiosos y apurados por empezar, porque para nosotros se trataba de una experiencia nueva, todo un desafío”. “Es increíble, pero ya hay gente que está acostumbrada a los talleres de la Intendencia, incluso gente que hace años que viene al de cerámica, al de artes plásticas, al de danzas. Me acuerdo de los talleres en los barrios. Hay un público, generalmente adulto, que asiste a los talleres culturales de la Intendencia, y después hay que tratar de captar a toda la gente nueva”.

“Ahora que tenemos este Espacio decidimos apostar a más, a apostar a una pedagogía no digo vanguardista, pero si acorde a cómo se trabaja el arte a nivel internacional. Creo que logramos armar una amalgama bien linda de quienes somos más formados en educación de alguien formado en artes plásticas, que es otra manera de encarar el arte y de la gente que trae toda una tradición que son referentes de la cultura pero que se formaron en otras escuelas. Es así que logramos formar algo con tres ejes pedagógicos, que son lo interdisciplinario, el cuerpo y lo lúdico. Con esos tres ejes armamos los programas”.

“Estoy en varios grupos de red de gestores y de espacios culturales públicos del Uruguay, y la verdad que hemos tenido una buena recepción por el espacio físico que nos quedó, porque en otros lados hay como casas de la cultura que tie-nen salones, nosotros los tenemos, pero son tres espacios grandes, enormes, eso llama la atención. Pero además, también llama la atención la estética que hay adentro, que no es pintado funcional sino que son como obras de arte que hay en las paredes. Ahora que comiencen los cursos van a empezar a pasar las escuelas porque queremos compartir esto con la gurisada. Me imagino que les va a llamar mucho la atención porque los que entran quedan como sorprendidos por la línea, el punto, el blanco y el negro”.

“Por lo general en otros lados tienen a cargo a un referente de la cultura a cargo, que suele ser un maestro jubilado o un gran artista, que es el que marca la línea. Nosotros venimos trabajando hace dos años de manera horizontal con todos los profes, eso también es novedoso, porque acá nos pasa-mos discutiendo y armando para adónde va la cosa”.

“Empezamos ayer y hemos tenido una muy linda respuesta, esperaba cierta resistencia con respecto a los seminarios sobre laboratorio sonoro, historia y juego, sobre todo esperaba esa resistencia en el público adulto, porque son talleres donde se juega, se explora, se trabaja con la música. Y me sorprendí, debo confesar mi prejuicio, porque los gurises ya están acostumbrados a trabajar así, pero los adultos no”. “Hay gente acostumbrada a venir a aprender cerámica y

nada más, y se encontró que ahora viene a un taller, supon-te el de historia del arte, que no son clases, trabajamos con problemas estéticos, y los que vinieron se sintieron como sorprendidos, pero respondieron muy bien”.

OFERTA CULTURAL

“No hemos logrado hacer un llamado, que es la aspiración que tenemos, que nos habiliten un presupuesto para hacer ese llamado e incorporar nuevas disciplinas. Lo que estamos coordinando a nivel nacional, por ejemplo, es circo y dramaturgia, cosas que no hay acá pero que nos gustaría que el Espacio Eduardo Piñeyro fuera de ese tipo de propuestas, como más novedosas, porque Salto está lleno de propuestas”. “Tenemos artes plásticas para adultos, teatro, danzas españolas para niños y adultos, cerámica, danzas folklóricas también para niños y adultos, restauración, que es de lo que nos hemos llevado una grata sorpresa, porque se creen que es solo restauración de muebles, pero hicimos un programita que va más allá, más artístico. Tenemos arte en cubiertas, que hacemos con las cubiertas de autos y motos, que venimos trabajando lindo en los barrios, donde hemos aportado en placitas de los barrios más alejados, como en Don Atilio y en La Esperanza. Y para niños tenemos artes plásticas”, concluyó.

Las inscripciones se mantienen abiertas hasta el lunes 28 de marzo

La Prof. Verónica Di Donato es la Coordinadora del Centro de Lenguas

Extranjeras que seencuentra en nuestra ciudad en calle Artigas 580 esquina Lavalleja.

En dicho Centro se dictan cursos de lengua portugués, francés e italiano de manera gratuita para estudiantes de Educación Secundaria y UTU. Los cursos de 1° año comenzarán el lunes 28 de marzo, mientras que para las clases de 2°, 3° y Profundización comenzarán antes, el lunes 21.

¿Quiénes pueden acudir al Centro de Lenguas?

Todos los alumnos del liceo público de 1° a 6° año. Cuan-do estamos haciendo referencia a adultos, hacemos referencia a alumnos que están cursando el liceo nocturno. También están habilitados todos los alumnos de UTU de todos los cursos. Se enseña portugués, francés e italiano.

¿Cómo han podido trabajar en tiempo de pandemia?

En tiempo de pandemia los profesores estuvieron trabajando desde la virtualidad con los alumnos. Realmente tanto de parte de docentes como del alumnado hicieron un gran esfuerzo digno de destacar, pero más allá de esas complicaciones, se trabajó bastante bien. Claro que no es lo ideal, por eso este año apuntamos a la presencialidad.

¿Cuántos estudiantes están inscriptos para comenzar los cursos este año?

Tenemos aún las inscripciones abiertas hasta el 28 de marzo que van a dar inicio los primeros años, y tenemos también pendiente la difusión por los liceos y UTU, así que todavía no contamos con números cerrados porque todavía se están inscribiendo. De todas maneras, le informo que h emos estado trabajando con grupos de doce y quince alum- nos en tiempo de pandemia.

¿Qué deben hacer los interesados para inscribirse a los cursos del Centro de Lenguas?

Estamos abiertos de lunes a

viernes en el horario de 9 a 11 y de 14 a 18. Los alumnos tienen que presentar la cédula y la fotocopia de la misma para poder hacer la inscripción, los cursos

son totalmente gratuitos.

viernes en el horario de 9 a 11 y de 14 a 18. Los alumnos tienen que presentar la cédula y la fotocopia de la misma para poder hacer la inscripción, los cursos son totalmente gratuitos. Me dijo que el inicio de cursos para los primeros años sería este lunes 28 de marzo, ¿Alguna otra novedad sobre este

tema?

La novedad es que acabamos de confirmar justamente el inicio de los cursos para este lunes 28, mientras que para los alumnos de 2°, 3° y Profundización vamos a empezar antes, el lunes 21 de marzo. Me gustaría acotar, aprovechando esta oportunidad, que se trata de una opción importantísima para todos los estudiantes de poder aprender una segunda lengua con profesores bien capacitados.

Se trata de una oferta educativa más que ofrece la ciudad de Salto, pero de todas formas es bueno destacar que si bien estamos nosotros acá en Salto, en la capi-tal del país hay cinco Centro de Lenguas y un Centro de Lenguas por departamento, algo que es importante que sepan los alumnos y la familia porque si por alguna determinada circunstancia se tienen que mudar, siempre podrán continuar sus estudios en los distintos Centro de Lenguas, porque todos trabajamos en red con el mismo material, lo que despeja todo posible inconveniente que pueda presentarse.

Incluso este año hay la posibilidad de que si algún alumno, por determinada

circunstancia familiar no ha podido continuar 2° o 3° año, se abrieron grupos virtuales en otros departamentos, donde podrán seguir el estudio y perfeccionamiento del idioma que hayan elegido desde donde se encuentren. Justamente, la idea es que no pierdan las oportunidades y poder así terminar el idioma que empezaron a estudiar.

AJUPENSAL se prepara para brindar talleres multidisciplinarios 2022

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Salto (AJUPENSAL) está en pleno proceso de organización de los talleres que se dictarán el presente 2022, luego de dos años que a causa de la pandemia se presentaron con ciertas intermitencias. Sabina Lima adelantó a EL PUEBLO que la institución está reestructurando todos los cursos, ya que algunos se dejarán de dictar y se incorporarán nuevos a partir del mes de abril. Por tal motivo la apertura de inscripciones estará a merced durante este mes.

Lima puntualizó que si bien ya se está trabajan-do en la agenda, no están confirmados todos los cursos, que se irán definiendo a lo largo de este mes. “Hay talleristas que ya no van seguir y se incorporan nuevos. Estamos en plena organización y la semana que viene vamos a tener toda la lista de cursos toda la lista de horarios y talle-res. Estamos recién haciendo todo un panorama una reestructura pues a causa de la pandemia hubo importantes cambios” – reveló.

EN ABRIL COMIENZA “COCINERITOS”

Todo está dispuesto para que en el mes abril comience el clásico taller “Cocineritos” con Hilda Silva y el taller de panadería. Para mayor información de los cursos los interesados deberán acercarse a AJUPENSAL “Se reabren nueva-mente los talleres después de estos dos años de impasse. Las clases de gimnasia y los aparatos, también la gimnasia artística está funcionando. De acuerdo a expresiones de Wilson Mattos – ge-rente de AJUPENSAL – la institución está funcionando casi normal. El merendero brinda sus ser-vicios de lunes a sábado de 8:30 a 10 y 30 hs. El gimnasio por la mañana y de tardecita con Prof. de Educación Física, Fisioterapia y Gimnasia especial con Fisioterapeutas. Médicos de medicina General y especialistas están atendiendo. Se está vacunando contra el Covid martes, miércoles y viernes de 13 a 18 hs. Ajupensal presta el lugar físico al Ministerio de Salud. El servicio de acompañantes está funcionando muy bien. Todos los días 20 de cada mes se entrega ropa y alimentos para los socios de bajo recursos.

UNA INSTITUCIÓN DE REFERENCIA A NIVEL PAÍS AJUPENSAL es una institución vinculada a los adultos mayores, referente en nuestro país, con más de siete décadas de existencia. A lo largo de todos estos años se han llevado a cabo diversas actividades de carácter cultural y servicios que apuntan a la integridad en la calidad de vida de los adultos mayores y también los talleres son un servicio orientado a los socios y sus familiares. Se han organizado varias rifas con importantísimos premios tales como autos cero kilómetro de última generación y se han apoyado campañas de bien público. Los socios de escasos recursos reciben un apoyo alimentario y a su vez se ha do-nado ropa de abrigo para los más necesitados. En estos dos últimos años se tuvo que cambiar la dinámica de algunas actividades a causa de la pandemia, pero siguiendo los protocolos necesarios, se ha salido adelante con todas las pro-puestas. A su vez la institución continúa con las inscripciones abiertas a aquellos nuevos socios que se quieran sumar y verse beneficiados con los múltiples servicios que se brindan. Otro punto importante a destacar son los grupos de viajes que se arman para visitar los distintos pun-tos turísticos de nuestro país. Se han realizado distintos eventos, festejos, cumpleaños y bailes con grupos en vivo y discoteca, que seguramente retornarán cuando sea declarado el final de la pandemia y por ende la situación de emergencia sanitaria. Todos los años, en el día del abuelo y del jubilado se organizan eventos donde se hace entrega de premios, música e invitados especia-les. La Red Nacional del Adulto Mayor (REDAM) ha brindado diferentes charlas, disertaciones y muchos médicos especialistas han abordado temáticas de interés, en el marco de la prevención de enfermedades.