El sábado 16 de marzo estará comenzando el Campeonato Salteño de Baby Fútbol.

Tras la aprobación por unanimidad en la Asamblea de la continuidad del cuerpo de neutrales encabezado por Joselo Benítez se definió la fecha de inicio del Campeonato Salteño de baby fútbol temporada 2024 de 6 a 12 años para el sábado 16 de marzo.

Inicialmente se manejó el 9 de marzo pero Peñarol presentó una moción de postergar una semana, moción que fue aproada por mayoría.

Por su parte el domingo 24 de marzo estará dando inicio la actividad oficial en la categoría de 13 años (juega en cancha grande) y el femenino en sus categorías Sub 10, Sub 13 y Sub 16.

El pasado jueves 29 de febrero se hizo el respectivo lanzamiento del torneo en las instalaciones del Complejo Villa España.

¿COMO SE JUEGA EL SALTEÑO?

El formato de disputa del Campeonato Salteño 2024 será similar al año pasado, recordemos que se suma Salto Uruguay como club Nº 24 de la Liga Salteña de Baby Futbol.

La primera rueda será de todos contra todos, jugándose 23 fechas. La segunda fase se jugará en Copas como el año pasado pero agregándose una Copa más, serán 4 Copas integradas por 6 clubes cada uno.

Las categorías ganadoras del Acumulado tendrán el derecho de escalar en las Copas para definir el titulo Salteño en caso de que no jueguen la Copa principal, siempre y cuando finalicen hasta el cuarto lugar en su respectiva Copa.

CHARLAS PARA DT, AT Y DELEGADOS.

Desde las Liga se propone al igual que años anteriores se realicen charlas dirigidas a directores técnicos, ayudantes técnicos y delegados de mesa.

Las mismas tienen como objetivos una instrucción mínima para ellos de cara al inicio del Salteño. Ayer viernes 1º de marzo se comenzaba en la zona Sur, en el gimnasio Bernasconi.

Para el martes 5 de marzo está pactada en el Complejo Villa España a las 20 horas, dirigida para los clubes de la zona Este de la ciudad, para el miércoles 6 de marzo está pactada en la sede de Chana a las 20 horas.

Y para el viernes 8 de marzo la charla está pactada en la sede de Deportivo Artigas a las 20 horas, dirigida a clubes de la zona Norte de la ciudad.

CURSO DE DT COMENZARIA A LA BREVEDAD.

En la pasada reunión de la Liga Salteña de Baby Fútbol los neutrales ante la consulta de varios clubes se refirieron al tema de los Cursos para directores técnicos, que se ian a realizar el año pasado pero que tuvo su postergación ante algunas puntualizaciones de ONFI en la integración de la plantilla de profesores. Con todo ello resuelto ahora, según lo manifestado por el presidente Benítez en la sesión se pasaría a fijar el inicio de los cursos, la idea es comenzar en este mes de marzo o a mas tarde en abril.

Por cada club hay dos cupos en principio, el costo total ronda los $ 5.000 y el lugar físico todavía no está definido.

TIGRE: CONVOCA A NIÑOS PARA 8 Y 9 AÑOS.

El cuerpo técnico de Tigre encabezado por Pablo Besil convoca a niños de 8 y 9 años para comenzar a trabajar de cara a la temporada 2024.

Los padres de los niños interesados se pueden comunicar al 099 390 765, o bien concurrir directamente a los entrenamientos los días lunes y jueves a las 19 horas en su cancha ubicada en la cancha Tomas Green (Pascual Harriague pegadita a la Seccional Tercera).

Las otras categorías del equipo “Felino” también se vienen moviendo en este verano salteño preparando la temporada. La de 7 años y el pre-baby lo hace por ahora los miércoles a 19 horas.

La de 10 años lo hace miércoles y viernes a las 19 horas. La de 11 años lo hace lunes, martes y jueves a las 19 horas.

Y la de 12 años lo hace los días lunes, miércoles y viernes a la 19 horas.

“CANCHA CHICA”: MARTES Y JUEVES AL MEDIODÍA POR AM 1450 ARAPEY.

El programa deportivo “Cancha Chica” que se emite hace 22 años al mediodía por AM 1450 Radio Arapey va los días martes y jueves.

Bajo la conducción y producción de José Luis Toriani Pereira, el programa se ha convertido en un referente a la hora de saber que sucede con el fútbol de los más chicos en Salto.