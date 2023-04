El Río Uruguay, ese gran regalo de la naturaleza

En Paysandú ha despertado mucha polémica la contratación de un arquitecto foráneo para realizar los estudios de un factible aprovechamiento del Río Uruguay, en su pasaje por el vecino departamento.

Honestamente entendemos que hace bien el vecino en analizar por lo menos las posibilidades que ofrece ese gran regalo de Dios (para los cristianos), y de la naturaleza para quienes no lo son.

Convivir con el río seguramente que no es fácil ni sencillo. Se trata de reconocer sus particularidades, de reconocerle y concederle los terrenos por donde escurre, así permanezcan mucho tiempo sin agua y en ocasiones de grandes sequías se entienda que es factible arrebatárselos, porque se ven ociosos.

No nos cansaremos en manifestar nuestro amor a la tierra y a la naturaleza, y entendemos que nuestro deber es legarla tal cual la hemos recibido.

Esto no quiere decir que signifique que no debemos aprovechar las posibilidades que nos ofrece, conviviendo con ella y reconociendo sus características.

Es así que cuando entendemos que podemos usurparle a los ríos, a las laderas de los cerros o a las montañas mismas, parte de sus tierras, nos estamos equivocando y en algún momento la naturaleza nos pasará factura.

El Río Uruguay es una bendición y a la prueba está que en estos momentos llega a producir el mayor porcentaje de la energía limpia que consume nuestro país.

Es que el aprovechamiento inteligente de sus características nos ha permitido esto. Es lo que entendemos debería hacerse siempre.

Ese río que en el pasado nos permitió llegar hasta Buenos Aires y fue capaz de fomentar la instalación de un astillero en nuestra ciudad, debe ser estudiado, analizado para aprovecharlo de la mejor forma posible.

No entendemos el por qué de la oposición. Los estudios deben efectuarse y no hay nada malo en ello. Si otros no lo han hecho antes, no es culpa de quienes ahora han tomado la iniciativa.

Así como debieron pasar casi cuarenta años para que viéramos transformarse en realidad la represa de Salto Grande, no vemos nada malo en analizar otras posibilidades.

Si luego estas son factibles o no, lo dirán los estudios técnicos. Por el momento señalemos que entendemos que hace bien Paysandú en estudiar todas las posibilidades que ofrece este río majestuoso.

A.R.D.