El ring brilló en la Plazoleta Estigarribia

El pasado sábado 9 de octubre se llevó a cabo un Encuentro de Boxeo organizado por Deportes de la Intendencia en la Plazoleta Estigarribia de Ceibal. La actividad contó con exhibiciones en boxeo, Kick Boxing y Muay Thai, con todos los combates celebrados:



Boxeo

Matías Díaz vs. Pablo Gómez

Jorge Suarez vs. Ricardo Techera

Jario Nuñz vs. Nicolás García

Sebastián Hornos vs. Braian Silveira

Ramiro Echegaria vs. Bruno Nicola

Soledad Macedo vs. Agustina Roldan

Franco Trinidad vs. Nahuel González

Mario Furtado vs. Mario Suarez

Juan Machado vs Matías Gabrielli.

Kick Boxing / Muay Thai

Matero Acuña vs. Héctor Saucedo

Emiliano Lagreca vs. Brian Saldaña

Leonardo García vs. Walter Giménez

Juan Ignacio vs. Facundo Cáceres

Santiago Soria vs. Brian Isaurralde

Rolando Díaz vs. Brandon Amaro.