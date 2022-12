“El respaldo otorgado a la persona está cerrado; hay otros temas que tienen que ver con la Justicia, y no me toca opinar”, expresó Lacalle

El salteño Nicolás Albertoni sucesor de Carolina Ache

Minutos después

de que se difundiera la noticia sobre la renuncia presentada

por la vicecanciller Carolina Ache al presidente Luis Laca-lle Pou, el mandatario dio una rueda de prensa en la que informó sobre el asunto, instancia en la que aclaró que no se reunió personalmente este lunes con la subsecretaria de Relaciones Exteriores. «Recibí la carta [de renuncia] de Carolina [Ache], la llamé por teléfono, obviamente, y tenía algún mensaje de parte de un sector, o de dirigentes del Partido Colorado sobre el tema», dijo Lacalle Pou. «Aprovechen esto porque no voy a hablar más, porque ya he hablado suficiente de todos estos hechos. Reitero lo mismo que dije el otro día [el 13 de diciembre], cuando me preguntaron por el apoyo o no a Carolina Ache. Eran cinco puntos, los cuatro prime-ros se referían a esta situación; con lo cual sería llover sobre mojado. Mis declara-ciones de respaldo a su ac-tuación no variaron con res-pecto a lo que dije el otro día», agregó el mandatario. Lacalle fue consultado si su

vincula la situación con la responsabilidad de Cancille-ría y Policía Científica por el otorgamiento del pasaporte a Marset. Entonces, el mandatario respondió: «No varió porque no tenía elementos desde aquel momento hasta ahora para variar de opinión».

Al ser consultado sobre quién sucederá a Ache, dijo que aún no habló con nadie del tema, pero reconoció que se le propuso un nombre para sucederla. Además, anunció que va a respetar la «cuota política-ca». Por lo tanto, el cargo sería ocupado por un diri-gente de Ciudadanos o del Partido Colorado, a diferencia de lo que sucedió cuando renunció el excanciller Ernesto Talvi, cuando Lacalle eligió a un diplomático: Francisco Bustillo.

El coordinador de Ciudadanos, el ministro de Ambiente Adrián Peña fue quien anunció el nombre propuesto: Nicolás Albertoni.

NICOLÁS ALBERTONI

Es doctor en Política y Relaciones Internacionales por la University of Southern California de Los Ángeles. Tiene una maestría en Economía y otra en Políticas Públicas por

a University of Southern Ca-lifornia y una maestría en Po-lítica Internacional por Geor-getown University. Actual-mente es Profesor de la Uni-versidad Católica del Uruguay e investigador Asociado del Laboratorio de Política Inter-nacional de la Universidad del Sur de California. Es Secreta-rio General de la Comisión Binacional de Salto Grande. Sus columnas han sido publi-cadas en CNN en Español, el New York Times y El País de España. En 2018 el Journal Global Americans de Estados Unidos lo distinguió como uno de los 20 intelectuales emer-gentes de América Latina. Tras seis años viviendo en Estado Unidos, Albertoni volvió al país y hoy es una de las figuras emergentes del sistema polí-tico e intelectual uruguayo.

La carta de renuncia

La vicecanciller apuntó contra Ciudadanos y afirmó estar tranquila por no haber intervenido en la emisión del pasaporte otorgado a Marset. Carolina Ache Batlle presentó al presidente Luis Lacalle Pou su renuncia al cargo de subsecretaria de Relaciones Exteriores, en una carta entregada este lunes en Torre Ejecutiva en la que defiende su accionar en el proceso de

otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, y apunta a Ciudadanos, el sector que integra. «La circunstancia que el sector Ciudadanos del Partido Colorado esté actualmente evaluando la posibilidad de retirarme la confianza, determina que venga a presentarle mi renuncia al cargo de subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores», expresa Ache en la carta a la que accedió Montevideo Por-tal.

Al inicio de la misiva, explica que la posibilidad sobre la quita de confianza se da por lo que llama «la polémica» que se generó en torno a las conversaciones que mantuvo con el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, sobre Marset. En el documento, expresa «la tranquilidad de no haber tenido intervención o injerencia alguna en el proceso de emisión y entrega del pasaporte a Sebastián Marset».

Ache sostiene «que el Estado uruguayo se encontraba obligado a otorgar el referido documento y que los procedimientos establecidos fueron celosamente cumplidos, tomando el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) incluso recaudos más allá de los que la norma exigía, como lo fue el haber enviado oportunamente la información a Interpol». «Con el convencimiento además de que formalmente no había nada que yo, ni en el MRREE, pudiera haber hecho para impedir o incluso retrasar el acceso a dicho pasaporte. Hoy entiendo que quizá mi error fue ceñirme al deber ser y la legalidad, confiando además en la certeza de que, en todo caso, el Ministerio del Interior tenía en su poder toda la información como para actuar, si es que ello hubiera correspondido», plantea Ache. Por otro lado, la vicecanciller agradeció a Lacalle Pou por «la oportunidad de acompañar su gestión desde el 2 de marzo de 2020 junto al entonces Canciller Ernesto Talvi». «Dediqué mis mayores esfuerzos a servir a los uruguayos y al gobierno de coalición. Mi especial agradecimiento a usted señor presidente de la República, al secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, y a todos los miembros de mi Partido Colorado, por su con-fianza hasta este día», concluye la carta, informó Montevideo Portal.