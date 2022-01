El referéndum desde el litoral [parte II) – Por Agora

La semana pasada presentamos el primer informe desde el litoral del país sobre diferentes aspectos vinculados a la LUC y al próximo referéndum del mes de marzo. Los principales resultados mostraron que una mayoría de la población ha leído poco y nada de la LUC, que los que han leído toda la Ley o todos los artículos que proponen de­rogar no surgen en la encuesta, y finalmente y quizás lo más importante pensando en lo que está por venir, que una enorme mayoría de los ciudadanos manifiesta que probablemente de aquí hasta el referéndum no va a leer artículos de la LUC. En el siguiente enlace puede ver el in­forme completo de la semana anterior:

El referéndum no es una elección entre partidos o entre candidatos. Es una elección en algunos aspectos más compleja, la ciudadanía debe decidir dejar sin efecto o mantener una parte de una Ley de Urgente Consideración de casi 500 artículos, de los cuales los que están en dispu­ta son 135. Hay una parte de la ciudadanía que ya nos dijo que no ha leído la ley, otra parte importante que nos dice que probablemente no va a leerla, entonces, ¿en base a qué van a tomar la decisión?

Para intentar responder esta pregunta en la encuesta pro­pusimos la misma y elaboramos una serie de respuestas en base a lo que algunas de las principales escuelas del comportamiento electoral dicen al respecto. Hay teorías que explican el comportamiento electoral diciendo que el mismo es casi exclusivamente un voto racional, es decir que los individuos toman la decisión de votar a partir de un cálculo que tiene en cuenta su situación personal y el asunto en cuestión a la hora de emitir un voto. Otra teo­ría sostiene que los ciudadanos básicamente votan por identificación partidaria o por cercanía con determinados candidatos de algunos partidos. Otra teoría sostiene que los individuos votan por influencias sociales que tienen de sus entornos más cercanos, como la familia, los grupos de pares, etc. También hay teorías que sostienen que la

gente vota por la situación económica del momento, es decir, en los buenos momentos económicos hay mayores chances de que el voto se dirija hacia quienes están en el gobierno de turno. Existen otras teorías sobre el com portamiento electoral, por ejemplo las que manifiestan que el voto es básicamente una cuestión de emociones y que estas se manifiestan por una u otras opciones, estas teorías, muy ricas desde un punto de vista conceptual, re­sultan difíciles de ponderar con una encuesta como las que utilizamos en este estudio. Toda esta aclaración sirve para intentar explicar los 4 grandes grupos de respuestas que construimos y sobre los que se manifestaron los eA cu estados:

1- Los que dicen que votarán por lo que dice la ley y sus contenidos (voto racional)

2- Los que dicen que votarán por la confianza hacia de – terminados dirigentes (voto por identificación partidaria)

3- Los que dicen que votarán por la confianza hacia personas de sus entornos cercanos (voto por influencia del entorno social)

4- Los que dicen que votarán según la situación económica (voto económico)

Como vemos, casi un 45% de los entrevistados manifies­ta que su voto se definirá por la confianza que le tienen a determinados dirigentes políticos (voto por identifica -ción partidaria); el segundo grupo más importante, aun­que con aproximadamente la mitad de integrantes que el anterior es el de quienes manifiestan que decidirán su voto en base a los contenidos de la Ley (voto racional); los otros dos grupos de respuestas presentan la misma cantidad de personas que respondieron, pero obedecen a razones muy diferentes. Los que manifestaron que to­marán la decisión en base a la opinión de personas de su entorno (voto por influencia social) son el 11,5% de los encuestados y la misma cantidad dijo que so voto se defi­niría en base a la situación económica del momento (voto económico). Tenemos también un grupo de encuestados que no supo o que no quiso responder la pregunta y fue de algo más del 8%.

Ahora bien, veamos cómo se comportan estos posibles grandes motivadores cuando los analizamos a partir de dos dimensiones relevantes; una de naturaleza política, la otra de naturaleza social. Como ya dijimos en el artícu­lo anterior, la identificación partidaria en Uruguay es muy importante, y si bien existe un número creciente de ciuda­danos que no se identifican con ningún partido político, los que sí lo hacen siguen siendo muchos. Veamos cómo se comportan nuestras posibles variables explicativas cuando las analizamos según la identificación partidaria de los ciudadanos.

El gráfico nos muestra algunos elementos contun­dentes: entre los electores que se identifican con Ca – bildo Abierto, el Partido Nacional y el Frente Amplio la mayoría absoluta sostiene que su voto tiene que ver con la confianza hacia los políticos. En el otro extremo y como un grupo relevante, entre los ciudad a nos que no se identifican con ningún partido político predominan los que dicen que votarán según los «contenidos de la ley» pero con casi la misma cantidad de respuestas aparecen los que afirman que lo harán «según la situación económica». Entre los electores que se identifican con el Partido Colorado, y también con el Frente Amplio, hay un grupo impor­tante que manifiesta que su voto se decidirá en base a la opinión de personas cercanas. En ambos casos es al menos 1 de cada 4 electores que manifiestan eso.

Ahora veamos el comportamiento de las posibles variables explicativas con una categoría social bá­sica para el estudio del comportamiento electoral: la edad. ¿Por qué es importante la edad? Porque los ciudadanos, por lo general, cambian sus preferencias (también políticas) a medida que transcurre su vida. Para decirlo de manera en extremo simplifica­dora: los más jóvenes por lo general no votan igual que los adultos mayores. Y en particular dentro de los más jóvenes, los electores que lo hacen por pri – mera vez, suelen tener una pauta electoral también diferente.

Allí tenemos a nuestros cuatro grupos de edades y como podemos observar el primer grupo de la izquierda, el que va de los 18 a los 29 años es el que muestra más particula­ridades. Recordemos que este incluye a ciudadanos que votarán por primera vez en este referéndum. En este gru­po existe el mayor número comparado de entrevistados que afirman que decidirán su voto en base a la situación económica. Son casi el 23% los que eso afirman. Pero también en este grupo comparativamente se registran más electores que dicen que su decisión se basará en la opinión de personas de su entorno. En el otro extremo, entre los ciudadanos que tienen 70 y más años es donde comparativamente se dan mayores opiniones que sos­tienen que votarán de acuerdo a los contenidos de la ley, son más del 40% de dicho grupo, en cambio allí no hay electores «económicos» que hayamos registrado. En los dos grupos de edades intermedias se dan los mayores re­gistros de quienes dicen que votarán de acuerdo a la con – fianza que le tienen a los dirigentes partidarios, en ambos casos con más del 50% de los entrevistados.

El voto es una decisión compleja que implica muchas dt mensiones de la persona, de su pasado, de sus valores y convicciones así como de su ideología. Existe mucho es­crito y mucho investigado al respecto. Esta simple inves­tigación desde el litoral de Uruguay muestra una vez más que no hay razones únicas, ni motivadores únicos.

Una advertencia final pero no poco importante, en las ciencias sociales aplicadas sabemos desde hace mucho tiempo que los individuos no siempre hacen lo que hacen por las razones que dicen que lo hacen. Y aunque parezca un juego de palabras este es un asunto relevante. La opinión de los actores sobre sus acciones, pasadas, preseA tes, o futuras, también es un tema complejo. Para decirlo parodiando al poeta inglés podemos decir que nos gus­ta el rojo para torear al toro, pero en realidad nos gusta porque nos recuerda nuestra primera pelota de la niñez temprana.



Resumen técnico de la encuesta:

Esta es una síntesis de prensa de la encuesta realizada en la ciudades de Artigas, Salto, Paysandú y Fray Bentos y en los municipios de Bella Unión, Young y Belén por Ágora consultores entre los días 4 y 16 de enero de 2022. La en­ cuesta se realizó a partir de una muestra de 653 encues­tas. Se realizaron entrevistas telefónicas a ciudadanos habitantes de cada departamento a partir de los 18 años respetando las cuotas de géneros y edades proyectadas por el INE para estas zonas y este año. Los datos históri­cos presentados pertenecen a la base de indicadores de nuestra empresa sobre los universos estudiados. Es pre­visible un margen de error de(+) o(-) 3,8% de los valores expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del 95%. En los subuniversos presentados dicho margen es mayor. Para ver más de nuestra metodología puede visi­tar http://www.agora.eom.uy/metodologia/

